Макет компактного iPhone 12 сравнили с iPhone SE

Представители японского издания MacOtakara решили сравнить производственные макеты смартфонов семейства iPhone 12 с их предшественниками. Будущий девайс с 5,4-дюймовым экраном под названием 12 Mini сравнили с 4,0-дюймовым iPhone SE.
В итоге разница в габаритах оказалась небольшой. Макет будущей модели имеет высоту чуть более 130 миллиметров – это лишь на 8 мм больше размеров малогабаритного устройства iPhone SE с 4,0-дюймовым экраном. Что касается ширины аппаратов, то она также очень похожа – 64 мм и 58 мм (iPhone 12 и SE). Напомним, что будущий флагман корпорации Apple станет первым, в котором разработчики уменьшат габариты по сравнению с прошлыми смартфонами. Ранее «яблочная» компания ежегодно лишь увеличивала данный показатель.
Среди других характеристик iPhone 12 – улучшенная камера, сверхплавный экран с частотой до 120 Гц. Презентация новинки и других устройств бренда должна состояться осенью текущего года.
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Последнее: Представители японского издания MacOtakara решили сравнить производственные макеты смартфонов семейства iPhone 12 с их предшественниками. Будущий девайс с 5,4-дюймовым экраном под названием 12 Mini сравнили с 4,0-дюймовым iPhone SE. В итоге разница в габаритах оказалась небольшой. Макет будущей модели имеет высоту чуть более 130 миллиметров – это лишь на 8 мм больше размеров малогабаритного устройства […]
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