Правящая партия Эстонии выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая

Правящая партия Эстонии выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая

02.02.2020, 7:19, Новости дня

Входящая в правящую коалицию Эстонии партия Isamaa («Отечество») приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента республики Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.

В партии обосновали свою позицию тем, что РФ якобы переписывает историю Второй мировой войны, а также «оправдывает заключение пакта Молотова – Риббентропа и нарушение международного права», передает РИА «Новости».

В ноябре прошлого года министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступила против визита президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Сама Кальюлайд заявляла, что не получила приглашение на парад Победы в Москву в 2020 году.



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Последнее: Входящая в правящую коалицию Эстонии партия Isamaa («Отечество») приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента республики Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая. В партии обосновали свою позицию тем, что РФ якобы переписывает историю Второй мировой войны, а также «оправдывает заключение пакта Молотова – Риббентропа и нарушение международного права», передает РИА […]

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