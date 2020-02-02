Эвакуация, труд врачей и роботы-доставщики: мир борется с коронавирусом 2019-nCoV

Число инфицированных коронавирусом нового типа приблизилось к 15 тысячам. Погибших уже более 300.

Число зараженных растет неумолимо, тревогу бьют даже в странах, куда еще не долетел коронавирус. Например, рейсы из Китая ранее прибыли в Турцию, США, ФРГ и Великобританию. Этими самолетами вывозят не только своих граждан, но и всех, кто хочет поскорее покинуть опасный Китай.

"Всего было возвращено 42 пассажира, 32 из них были гражданами Турции и находились там со своими семьями, — рассказывает Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции. — В том числе были возвращены 6 граждан Азербайджана, 3 гражданина Грузии и один гражданин Албании. В соответствии с консультациями научного совета во время этой поездки были приняты все необходимые меры, включая маски и другие средства защиты".

Маски и средства защиты, пожалуй, самый востребованный товар в эпицентре заражения — китайском Хубэе. За ними выстраиваются очереди, производители вынуждены трудиться без перерывов и выходных. "Мы не были дома семь дней, мы работаем сверхурочно для производства дезинфицирующего средства, — поясняет Ханг На, рабочая. — Я рада внести свой вклад в борьбу с эпидемией".

Сил и средств не хватает даже на качественную диагностику. В Ухане каждый час появляются сведения о новых случаях заражения. Выход только один — тщательное распределение ресурсов. "Я думаю, что у комиссии по здравоохранению есть правила, касающиеся управления распределением пациентов, поэтому сейчас мы отбираем пробы только у некоторых из них, — говорит Ли Янь, директор лабораторного отделения больницы Жэньминь Уханьского университета. — Если нам потребуется отобрать пробу и проверить каждый подозреваемый случай, то произойдет всплеск нашей рабочей нагрузки. В настоящее время наши возможности позволяют нам тестировать образцы только в тех случаях, которые подтверждены клиническим обнаружением".

Те, кому удалось избежать заражения, боятся покинуть свои жилища. Они не выходят даже за провизией. На помощь вынужденным узникам приходят технологии. Китайский технологический гигант в ускоренном темпе разработал роботов для доставки. Машинам вирус не страшен, а значит, они могут разнести по домам провизию и предметы первой необходимости.

В РФ ситуация с коронавирусом остается стабильной. После сообщений о двух случаях заражения тревожной информации не поступало. Роспотребнадзор выпустил ролики с разъяснениями, как защититься от вируса. Если следовать простым правилам, риск заражения снижается в разы.

Источник: Вести

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Последнее: Число инфицированных коронавирусом нового типа приблизилось к 15 тысячам. Погибших уже более 300. Число зараженных растет неумолимо, тревогу бьют даже в странах, куда еще не долетел коронавирус. Например, рейсы из Китая ранее прибыли в Турцию, США, ФРГ и Великобританию. Этими самолетами вывозят не только своих граждан, но и всех, кто хочет поскорее покинуть опасный Китай. […]