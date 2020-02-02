Эвакуация, труд врачей и роботы-доставщики: мир борется с коронавирусом 2019-nCoV

Эвакуация, труд врачей и роботы-доставщики: мир борется с коронавирусом 2019-nCoV

02.02.2020, 7:06, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом нового типа приблизилось к 15 тысячам. Погибших уже более 300.

Число зараженных растет неумолимо, тревогу бьют даже в странах, куда еще не долетел коронавирус. Например, рейсы из Китая ранее прибыли в Турцию, США, ФРГ и Великобританию. Этими самолетами вывозят не только своих граждан, но и всех, кто хочет поскорее покинуть опасный Китай.

"Всего было возвращено 42 пассажира, 32 из них были гражданами Турции и находились там со своими семьями, — рассказывает Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции. — В том числе были возвращены 6 граждан Азербайджана, 3 гражданина Грузии и один гражданин Албании. В соответствии с консультациями научного совета во время этой поездки были приняты все необходимые меры, включая маски и другие средства защиты".

Маски и средства защиты, пожалуй, самый востребованный товар в эпицентре заражения — китайском Хубэе. За ними выстраиваются очереди, производители вынуждены трудиться без перерывов и выходных. "Мы не были дома семь дней, мы работаем сверхурочно для производства дезинфицирующего средства, — поясняет Ханг На, рабочая. — Я рада внести свой вклад в борьбу с эпидемией".

Сил и средств не хватает даже на качественную диагностику. В Ухане каждый час появляются сведения о новых случаях заражения. Выход только один — тщательное распределение ресурсов. "Я думаю, что у комиссии по здравоохранению есть правила, касающиеся управления распределением пациентов, поэтому сейчас мы отбираем пробы только у некоторых из них, — говорит Ли Янь, директор лабораторного отделения больницы Жэньминь Уханьского университета. — Если нам потребуется отобрать пробу и проверить каждый подозреваемый случай, то произойдет всплеск нашей рабочей нагрузки. В настоящее время наши возможности позволяют нам тестировать образцы только в тех случаях, которые подтверждены клиническим обнаружением".

Те, кому удалось избежать заражения, боятся покинуть свои жилища. Они не выходят даже за провизией. На помощь вынужденным узникам приходят технологии. Китайский технологический гигант в ускоренном темпе разработал роботов для доставки. Машинам вирус не страшен, а значит, они могут разнести по домам провизию и предметы первой необходимости.

В РФ ситуация с коронавирусом остается стабильной. После сообщений о двух случаях заражения тревожной информации не поступало. Роспотребнадзор выпустил ролики с разъяснениями, как защититься от вируса. Если следовать простым правилам, риск заражения снижается в разы.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Число инфицированных коронавирусом нового типа приблизилось к 15 тысячам. Погибших уже более 300. Число зараженных растет неумолимо, тревогу бьют даже в странах, куда еще не долетел коронавирус. Например, рейсы из Китая ранее прибыли в Турцию, США, ФРГ и Великобританию. Этими самолетами вывозят не только своих граждан, но и всех, кто хочет поскорее покинуть опасный Китай. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика