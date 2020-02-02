Назван собственник здания в Новосибирске с рухнувшей кровлей

Назван собственник здания в Новосибирске с рухнувшей кровлей

02.02.2020, 7:05, Новости дня

В прокуратуре по Новосибирской области назвали собственника здания в Новосибирске с обрушившейся под тяжестью снега кровлей.

В прокуратуре по Новосибирской области сообщили, что отдельно стоящее одноэтажное здание по адресу бульвар Молодежи, 36, корпус 1 «ранее использовалось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН (ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН)», передает ТАСС.

В прокуратуре намерены установить, на каких основаниях в здании находились люди, насколько законна его эксплуатация, также произвести выемку документов. На место происшествия по поручению прокурора области выезжал прокурор района.

Тем временем глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил, что разрешения на проведение мероприятий в здании, кровля которого обрушилась в Новосибирске, не выдавалось.

«На уровне муниципалитета никаких разрешений никто не выдавал. Мероприятия не систематически проводились, и что они там проходят – никаких уведомлений не было», – сказал Оленников.

Он подтвердил, что здание находилось в введении ФГУП «ЖКХ ННЦ» СО РАН.

Напомним, после обрушения кровли в одном из кафе Новосибирска из-под завалов извлекли пять человек, один из них погиб, еще четверо пострадали. Предварительная причина обрушения кровли установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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Последнее: В прокуратуре по Новосибирской области назвали собственника здания в Новосибирске с обрушившейся под тяжестью снега кровлей. В прокуратуре по Новосибирской области сообщили, что отдельно стоящее одноэтажное здание по адресу бульвар Молодежи, 36, корпус 1 «ранее использовалось в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН (ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН)», […]

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