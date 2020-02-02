Анастасия Костенко: «Милаша уже решила, что будет заботливой сестричкой»

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вскоре родит второго ребенка. По её мнению, старшая дочь уже сейчас является очень заботливой сестрой.

Пока супруг модели Дмитрий Тарасов отсутствует, ввиду начала сборов со своим футбольным клубом, Костенко готовится к рождению второй дочери. К слову, с ней рядом находится и старший ребенок – Милана. Накануне знаменитость опубликовала в соцсети умилительное видео в Stories со старшей дочерью: в какой-то момент малышка нежно прикоснулась к животу матери, что очень обрадовало её. «Милаша уже решила, что будет ухаживать за сестричкой», — подписала видео жена футболиста.

Отметим, что несколько дней назад пара отметила годовщину венчания. Они оба опубликовали трогательные посты, отметив, что большое расстояние между ними лишь укрепляет их чувства.

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