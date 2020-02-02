Мнение: Письмо: «Такая вот благотворительность»

Как корона равенства девушек подводит, давайте подробно посмотрим.

beliy_jin

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я читаю ваш блог уже несколько лет.

Сейчас мне 24, я окончила учебу, вернулась к родителям и нашла работу, на которой провожу большую часть времени. С родителями отношения хорошие, на работе тоже, начальство говорит, что я расту.

Ресурс любви у меня никакущий.

Раньше я часто грешила всякими несерьезностями. Просто познакомиться, погулять с кем-то.

Кому-то я нравлюсь и парни куда-то зовут, но скорее всего оз их меньше моей и мне не хочется.

Сейчас я попалась.

В одно время я начала общаться на сз.

Мы общались с С. не очень часто. Я знала, что он не давно развелся, что после жены были недоотношения с какой-то девушкой и секс с кем-то на работе. Он пел еще в сообщениях арии мертвого жука о том, что никогда больше не женится и отношения постоянные тоже не хочет. Я рассказывала ему про тех, с кем общалась и думала, что мы никогда не встретимся. Что — то вроде друзей по переписке.

Но в какой-то момент, я решила, что мне нужен просто секс. Раз отношений нет.

Случайно написал С. И как-то разговор зашел, что я об этом сказала. Он предложил мне помочь, такая вот благотворительность. Предложил снять на сутки какую-то кв недалеко от меня и хотя бы просто поболтать и выпить, если не понравимся др другу. Само собой мы оба понимали зачем все.

На тот момент, я решила, что один раз и все, секс онли заберет у меня энергию и не стоит потом продолжать. Хотя надо было думать, что и начинать не стоит. я была слишком самоуверенна, думала вывезу такое и чувств не будет.

(Не понимают девушки, как секс-онли забирает энергию. Вы просто жертвуете самоуважением, когда начинаете спать с мужчиной, который сразу предупреждает вас, что отношений не будет. Сразу предупреждает, то есть даже не сомневается, сразу понимает, что вы — не очень, сразу опасается, что будете липнуть, и предупреждает. Вот почему это слив. А здесь автор сама навязалась парню для секс-онли, то есть это слив в квадрате под короной равенства)

Утром пока он еще спал, я быстро собралась чтобы уйти. Он проснулся, спросил «Думаешь пора?», я ответила, что не люблю ночевать не дома. Он тоже засобирался.

Я вышла он сразу написал, я не отвечала из-за холода. Последние было, «Ты что больше не будешь со мной общаться». Думаю просто удивился такому уходу.

Общаться мы продолжили. Я была уверена, что опасности для меня нет. Мы оба хотим одного и того же. С того момента мы виделись примерно через каждые выходные. пару месяцев.

(Вот что делает корона равенства, смотрите. Чтобы был баланс, женщина должна видеть, что мужчине, с которым она спит, она очень нравится, она особенная для него. Если этого нет, то ее шагов намного больше, поскольку секс с ее стороны это большой шаг, это уже означает его значимость, а он ей в ответ — ничего. Но в короне равенства женщине кажется, что их вложения равны. Под короной она не видит дисбаланса и дисбаланс растет. Она пытается получить подтверждение того, что она не просто самая доступная, но и значимая хоть сколько-то. Не получает этого подтверждения, растет ее нужда и растет его фигура. А ее фигура уменьшается все время)

С каждым разом мне нравилось все больше. Я начала психовать и нервничать, потому что он как и раньше рассказывал мне про некоторых своих прошлых любовниц, ничего особенного не отвечала ему на это, не расспрашивала, реагировала в сообщениях спокойно, не хотела показывать, что меня это хоть как-то касается. Да и изначально была договоренность, что отношений у нас не будет.

(В секс-онли самое обидное то, что женщина понимает: мужчина хотел бы другую, он смотрит на других, он в поиске других. Она — просто для заполнения временной пустоты, в ней хороша только ее доступность. Приходится растить корону, чтобы не чувствовать себя пустым местом. Когда вам поясняют, что это именно секс-онли, «секс без обязательств», это значит, что для отношений вы не подходите. Для отношений нужен кто-то получше вас и вас предупреждают сразу, чтобы не было претензий)

В свою очередь иногда присылала ему, как мне пишут мужики и смеялась над ними, потому что писали они ерунду, звали куда-то, он все говорил чтоб я сходила. Ну а я говорила, что я не хочу, без намеком на него.

(Под короной равенства ей кажется, что они одинаково свободны. На самом деле его лояльность к ее свиданиям еще больше увеличивает дисбаланс. Мало того, что она его ревнует, так еще и он ее не ревнует совсем. Значимость ее минимальна, она близка к нулю)

На праздники уехала к сестре, а он в один день сказал, что едет к новой девочке, он мне ее показывал раньше и теперь просил наколдовать ему секс. Я пила вино с сестрой и пошутила, что если я начну на это колдовать, ничего не получится хорошего. И полетела от него куча сообщений, что я нагнала жуть и начинаю че то там.

(Вот это его реакция на ее щипцы. Хоть она и не говорит прямо, что ревнует и чувствует себя униженной, он это замечает и это его грузит. Поэтому он пытается добиться от нее словесного одобрения своей свободы. Он не хочет чувствовать себя должным, хочет больше легкости при встрече)

На это я ответила просто «с богом», а он начал злиться и говорить, что я могла бы наколдовать и все, непонятности какие-то начинаю и друзья так не поступают. А я сидела читала это и еле сдерживалась, потому собственно и старалась попроще ему отвечать. выглядело уже как издевательство над мной. Якобы невзначай. Перестать общаться или игнорить тоже был бы своего рода показатель, что мне не все равно, а бы скорее себе руку отрезала, чем показала ему это.

(Это еще одна злая шутка короны. Она пыхтит и злится и цепляется за него, но под короной ей кажется, что она в домике и он ничего не видит, что она спрятала все эмоции. Хотя он раздражается, потому что ее ревность уже навязчива и ему это не нравится. Он не хочет, чтобы ненужная женщина заявляла на него собственнические права)

На следующий день написал, что еле высвободился от нее, я посмеялась, не расспрашивала. Потом через пару дней прислал мне фотку с засосами от нее же. Тут я уже была дома и спокойна в целом. Решила для себя никогда с ним не вдеться больше, не получается у меня, как у него без присваивания и ревности, значит будет только хуже. Ему ничего не говорила, сама не писала, отвечала нормально, как другу, смирилась.

(Она опять сравнивает себя с ним. Думает, что он не присваивает ее, потому что умеет так. Она не думает, что кажется ему неинтересной и неважной, только поэтому он и не ревнует)

Общались по чуть в сообщениях, спрашивал, когда приеду. я заболела, но поехала в сауну на день рождения подруги. Он писал мне, спрашивал с кем я там, че там у меня. И тут я не понимаю то ли он хотел услышать интересную историю, что я тут с мужиками то ли наоборот. Потом весь день спрашивал живая ли я, будто надеялся, что однажды я не отвечу и проблема решиться сама собой.

(Она обиделась на него и он стал дергаться под этими щипцами. Она вроде и понимает, что он хочет от нее отвязаться, но надеется на лучшее)

Я вышла на работу и в пятницу он снова предложил встретиться. Никакой силы воли и самоуважения. Я не смогла отказаться, опять говорила себе, что это последний раз точно.

Встретились, болтали долго обо всем не касательно отношений, потом он сам стал говорить про те его приключения. Говорит, что на деле все было не оч круто и во вторую встречу у него на нее не вставал якобы. Не о чем с ней общаться и он понял, что важна и эмоциональная составляющая. Я сидела с мыслью, о том, что уже складываю это в шкатулочку. Вроде поняла, вытащила обратно.

И как бы я там не говорила себе, на следующей неделе мы встретились снова. В этот раз он уже говорил, что даже с бабой с работы спать перестал, типо некогда, не удобно и лень.

(Она так откровенно страдает и ревнует, что он уже оправдывается и врет. Она так откровенно ждет от него чувств, что скоро он пропадет с горизонта под этим прессингом)

Я понимаю пока только, что нужно выкинуть из головы все эти шкатулочные его сочинения и смотреть правде в глаза. И прекращать все это тоже надо. Я ловлю себя на том, что просто так мы не обнимаемся и не целуемся. Я даже во сне хочу обнять, но боюсь его трогать, чтобы он чего там не подумал.

Вырастила фигуру. Предъявить ничего не могу, как и заставить его себя полюбить тоже.

После последней встречи ничего толком не писал всю неделю, отвечал мне на картинки только и то смайликами.

в эту пятницу исчез и появился вечером. Я была уверена, что он с девушкой какой-нибудь. Сам написал, что напился и на работе остался ночевать.

(Уже стал прятаться от нее. Если сначала она ассоциировалась у него с сексом, пусть и не самым приятным, теперь — только с щипцами)

Думаю шанса на нормальное что-то не было изначально.

(Изначально. Вот это их любимая песня. Изначально не было шанса, поэтому можно сливаться под плинтус. Они ведь ничего не теряют)

Сз моя для него недостаточна для того, чтобы отношения были и как ее вырастить при таких вводных тоже теряюсь. После боя кулаками не машут уже наверно и надо перестать, соглашаться на такой формат, отпустить все по-настоящему. Но сил пока не хватает ведь он уже очень стал нравиться.

(Внезапно она вдруг решила, что отношения могут быть. И размышляет, как бы поднять значимость. Оказывается, она считает себя не рапаном, а рыбачкой)

Пытаюсь завалить себя еще больше работой. Днем помогает, а под вечер все равно грузит.

Окончательно еще и не понятно, закончится ли это все, потому что он даже сейчас написал, а я не могу не ответить.

(Закончится, автор, и скоро. Вы ему уже надоели)

Сомневаюсь, что письмо попадет на разбор, но критика и комментарии мне бы помогли в себя придти. Вроде и понимаю, что дура, а сделать ниче не могу.

(И я с этим сделать ниче не могу. У меня таких дур вон сколько, а салона по наращиванию мозгов нет)

Огромное спасибо за ваш труд.

Источник: Эволюция

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