Фельдмаршал Хафтар подтвердил свое участие в работе комиссии по перемирию в Женеве

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился принять участие в работе комиссии по перемирию в Женеве. Об этом заявил миссия ООН в Ливии в Twitter. Также стороны обсудили политические и экономические вопросы.

О создании военного комитета при участии представителей противоборствующих сторон объявили по итогам международной конференции по Ливии в Берлине в конце января. По условиям договора будет создана объединенная военная комиссия. В ее состав войдут по пять представителей от каждой из сторон. Целью этого договора станет полное прекращение огня.

В середине января переговоры по урегулированию ситуации в Ливии прошли в Москве, напоминает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести

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