Врачи рассказали о пользе соленых огурцов в зимний период

По словам медиков, соленые огурцы не только прекрасно дополняют основные блюда, но и несут огромную пользу в зимний период. Во многом это связано с содержанием в них витаминов C, PP, A, B и более 20 микроэлементов, таких, как магний, йод, железо и сера.

Эксперты отмечают, что в процессе брожения продукт способен вырабатывать молочную кислоту, которая замедляет размножение бактерий и выводит их из организма. Кроме того, употребление солёных огурцов способствует снижению холестерина и сжиганию жиров, поэтому при регулярном добавлении в рацион метаболизм нормализуется, а люди с лишним весом начнут худеть. Продукт считается хорошим средством от запоров, ввиду мягкого воздействия на перистальтику кишечника.

При простудных заболеваниях соленья снижают температуру, а чтобы ускорить процесс выздоровления, следует нарезать их кружками и приложить к стопам. Солёные огурцы противопоказаны людям, страдающим от недугов сердечно-сосудистой системы, желудка, почек и печени.

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