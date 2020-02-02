Мнение: Сообщение Moody’s

Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки». Рейтинговое агентство предупредило, что пандемия нового коронавируса может стать непрогнозируемым и масштабным событием даже большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года

Безусловно, это не прогноз, это, скорее, модель и оценка потенциальных рисков. Но рисков вполне обоснованных. Китайскому руководству более чем прозрачно делается намек на необходимость однозначного отчета о взятии ситуации под контроль с прогнозируемыми сроками ликвидации как самой эпидемии, так и ее последствий. Неопределенность именно в этом вызывает все более усиливающиеся негативные ожидания.

Одним из последствий Moody’s назвало падение цены на нефть до 40 долларов. Что плохо для всех, но для сырьевых придатков вроде России это станет полной катастрофой. А у нас своя печаль — именно сейчас Путину загорелось устроить маленький государственный переворотик. Совмещение этих двух процессов может дать мощнейший кумулятивный эффект, последствия которого будут только усиливать катастрофу, которую может вызвать эпидемия в Китае.

Неважно, что эпидемия (по всем признакам) так и останется локальной. Важно, чтобы ее как можно быстрее вычеркнули из списка угроз. В противном случае последствия ждать долго не придется. Нам в первую очередь.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки». Рейтинговое агентство предупредило, что пандемия нового коронавируса может стать непрогнозируемым и масштабным событием даже большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года Безусловно, это не прогноз, это, скорее, модель и оценка потенциальных рисков. Но рисков вполне обоснованных. Китайскому руководству более чем прозрачно делается намек на необходимость однозначного […]