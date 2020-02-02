Максим-утешитель: как привлечь семейное счастье и зачем говорить с березами 3 февраля

Икона

В славянской традиции Ватопедская икона Божьей Матери

именуется «Отрада» или «Утешение». Это образ Богородицы из Ватопедского

монастыря на горе Афон. Ее списки находятся в Знаменской церкви Борисоглебска и

в Воскресенском Новодевичем монастыре в Санкт-Петербурге.

На иконе Богородица изображена с лицом, обращенным вправо.

По преданию, она повернулась к молившемуся игумены для того, чтобы предупредить

о готовящемся разбойничьем нападении на обитель. В память об этом перед иконой

горит неугасимая лампада. Ежегодно 3 февраля читается особый молебен.

Максимов день: в честь кого названо 3 февраля

В крестьянском календаре этот день носит имя Максим-утешитель.

Какой праздник 3 февраля народ не задумывался – его название отсылает сразу к

двум почитаемым в этот день святым. Речь идет о Максиме Исповеднике, который

прославился благодаря непримиримой борьбе с ересями, а также о Максиме Греке,

который занимался переводами книг для библиотеки Василия III.

Народные приметы

У крестьян существовало великое множество особых признаков,

по которым они пытались предсказать погоду и грядущий урожай. Так, считалось,

что если на Максимов день небо было чистым, то стоило готовиться к заморозкам.

Одновременно отсутствие облаков предупреждало простой люд,

что и хорошего урожая ждать не стоит. Зато если ночью сквозь облака проглядывал

месяц, то недостатка в хлебе можно было не бояться.

Неожиданные обычаи на 3 февраля

В народе считали, что именно в этот день необходимо было

добрым словом вспомнит всех тех, кто бескорыстно оказал помощь, в которой

человек очень нуждался. Правильным шагом было помолиться за здоровье и

благополучие такого благодетеля.

Если человеку нужно было заступничество и помощь, то он мог в

молитве обратиться к святому Максиму.

Еще один древний обычай связан не с церковным праздником, а

отсылает скорее к языческим традициям. Считалось, что для привлечения семейного

счастья супругам следует выйти на улицу и, крепко взяв друг друга за руки,

стряхнуть с дерева снег.

Если же человеку требовался ответ на вопрос, который казался

ему неразрешимым, то за советом следовало обратиться к растущей в ближайшем лесу

березе. К дереву надо прислониться и как на духу выложить все, что тревожит.

Считалось, что ответ сам возникнет в голове на обратном пути.

Именины 3 февраля

Агнесса,

Акила,

Анастасий,

Анастасия,

Анна,

Валерьян,

Евгений,

Иван,

Илья,

Кандид,

Максим,

Неофит,

Тимофей,

Феодосий.

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Последнее: Икона В славянской традиции Ватопедская икона Божьей Матери именуется «Отрада» или «Утешение». Это образ Богородицы из Ватопедского монастыря на горе Афон. Ее списки находятся в Знаменской церкви Борисоглебска и в Воскресенском Новодевичем монастыре в Санкт-Петербурге. На иконе Богородица изображена с лицом, обращенным вправо. По преданию, она повернулась к молившемуся игумены для того, чтобы предупредить о […]