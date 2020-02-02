Максим-утешитель: как привлечь семейное счастье и зачем говорить с березами 3 февраля

Максим-утешитель: как привлечь семейное счастье и зачем говорить с березами 3 февраля

02.02.2020, 6:18, Разное

Икона

В славянской традиции Ватопедская икона Божьей Матери
именуется «Отрада» или «Утешение». Это образ Богородицы из Ватопедского
монастыря на горе Афон. Ее списки находятся в Знаменской церкви Борисоглебска и
в Воскресенском Новодевичем монастыре в Санкт-Петербурге.

На иконе Богородица изображена с лицом, обращенным вправо.
По преданию, она повернулась к молившемуся игумены для того, чтобы предупредить
о готовящемся разбойничьем нападении на обитель. В память об этом перед иконой
горит неугасимая лампада. Ежегодно 3 февраля читается особый молебен.

Максимов день: в честь кого названо 3 февраля

В крестьянском календаре этот день носит имя Максим-утешитель.
Какой праздник 3 февраля народ не задумывался – его название отсылает сразу к
двум почитаемым в этот день святым. Речь идет о Максиме Исповеднике, который
прославился благодаря непримиримой борьбе с ересями, а также о Максиме Греке,
который занимался переводами книг для библиотеки Василия III.

Народные приметы

У крестьян существовало великое множество особых признаков,
по которым они пытались предсказать погоду и грядущий урожай. Так, считалось,
что если на Максимов день небо было чистым, то стоило готовиться к заморозкам.

Одновременно отсутствие облаков предупреждало простой люд,
что и хорошего урожая ждать не стоит. Зато если ночью сквозь облака проглядывал
месяц, то недостатка в хлебе можно было не бояться.

Неожиданные обычаи на 3 февраля

В народе считали, что именно в этот день необходимо было
добрым словом вспомнит всех тех, кто бескорыстно оказал помощь, в которой
человек очень нуждался. Правильным шагом было помолиться за здоровье и
благополучие такого благодетеля.

Если человеку нужно было заступничество и помощь, то он мог в
молитве обратиться к святому Максиму.

Еще один древний обычай связан не с церковным праздником, а
отсылает скорее к языческим традициям. Считалось, что для привлечения семейного
счастья супругам следует выйти на улицу и, крепко взяв друг друга за руки,
стряхнуть с дерева снег.

Если же человеку требовался ответ на вопрос, который казался
ему неразрешимым, то за советом следовало обратиться к растущей в ближайшем лесу
березе. К дереву надо прислониться и как на духу выложить все, что тревожит.
Считалось, что ответ сам возникнет в голове на обратном пути.

Именины 3 февраля

  • Агнесса,
  • Акила,
  • Анастасий,
  • Анастасия,
  • Анна,
  • Валерьян,
  • Евгений,
  • Иван,
  • Илья,
  • Кандид,
  • Максим,
  • Неофит,
  • Тимофей,
  • Феодосий.


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Последнее: Икона В славянской традиции Ватопедская икона Божьей Матери именуется «Отрада» или «Утешение». Это образ Богородицы из Ватопедского монастыря на горе Афон. Ее списки находятся в Знаменской церкви Борисоглебска и в Воскресенском Новодевичем монастыре в Санкт-Петербурге. На иконе Богородица изображена с лицом, обращенным вправо. По преданию, она повернулась к молившемуся игумены для того, чтобы предупредить о […]

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