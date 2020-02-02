В подмосковном Раменском горит склад, площадь возгорания — 2 тысячи квадратных метров

В промзоне городского округа Раменское (Подмосковье) горит склад металлоизделий. Огнем объято более 2 тысяч квадратных метров площади.
Одноэтажное здание склада находится в деревне Островцы, уточняет РИА Новости. Людей внутри нет. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на другие постройки и локализовать возгорание.
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Последнее: В промзоне городского округа Раменское (Подмосковье) горит склад металлоизделий. Огнем объято более 2 тысяч квадратных метров площади. Одноэтажное здание склада находится в деревне Островцы, уточняет РИА Новости. Людей внутри нет. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на другие постройки и локализовать возгорание. Источник: Вести
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