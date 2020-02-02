Ничушкин и Задоров набрали четыре очка на двоих, но «Колорадо» проиграл

За океаном стартовал новый игровой день "регулярки" Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей проявили себя российские хоккеисты Никита Задоров и Валерий Ничушкин, набравшие четыре очка за "Колорадо Эвеланш", однако клубу это не помогло.

"Эвс" потерпели поражение от "Филадельфии Флайерз" со счетом 3:6. Ничушкин забил гол и сделал голевую передачу, в то время как Задоров стал автором ассистентского дубля. За "Колорадо" также забивали Микко Рантанен и Андре Бураковски.

Победу "Летчикам" принесли точные броски Мэтта Нисканена, Скотта Лотона, а также Кевина Хейза и Джоэля Фараби, которые отличились двумя голами. В составе "Филадельфии" сыграл российский защитник Иван Проворов, однако он завершил матч без результативных действий.

В других матчах "Даллас Старз" в овертайме обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" (3:2), "Торонто Мэйпл Лифз" также в овертайме нанесла поражение "Оттаве Сенаторз" (2:1), а "Виннипег Джетс" обыграл "Сент-Луис Блюз" (5:2).

Источник: Вести

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