Эвакуация второй группы россиян из КНР началась в Приморье

Эвакуация второй группы россиян из КНР началась в Приморье

02.02.2020, 6:06, Новости дня

В Приморье началась эвакуация из Китая второй группы россиян. Их вывозят через два пограничных пункта.

Для граждан КНР, желающих въехать в Россию, на границе открывают изолированные пункты временного размещения. В них на срок в две недели отправятся те иностранцы, у которых обнаружат симптомы коронавирусной инфекции.

В Приморье поступила дополнительная партия тест-систем для выявления этого заболевания — около тысячи штук. Всего в РФ 15 лабораторий Роспотребнадзора, которые проверяют анализы на коронавирус, сообщает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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