Эвакуация второй группы россиян из КНР началась в Приморье

В Приморье началась эвакуация из Китая второй группы россиян. Их вывозят через два пограничных пункта.
Для граждан КНР, желающих въехать в Россию, на границе открывают изолированные пункты временного размещения. В них на срок в две недели отправятся те иностранцы, у которых обнаружат симптомы коронавирусной инфекции.
В Приморье поступила дополнительная партия тест-систем для выявления этого заболевания — около тысячи штук. Всего в РФ 15 лабораторий Роспотребнадзора, которые проверяют анализы на коронавирус, сообщает телеканал "Россия 24".
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Последнее: В промзоне городского округа Раменское (Подмосковье) горит склад металлоизделий. Огнем объято более 2 тысяч квадратных метров площади. Одноэтажное здание склада находится в деревне Островцы, уточняет РИА Новости. Людей внутри нет. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на другие постройки и локализовать возгорание. Источник: Вести
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