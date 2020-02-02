Единственный оставшийся: ночью из Москвы выехал пассажирский поезд Москва-Пекин

С Ярославского вокзала Москвы вечером 1 февраля отправился поезд в Пекин. Желающих пересечь границу на поезде оказалось не так много. Тем не менее, работники поездных бригад проводят специальные инструктажи для всех пассажиров.

Ночь с субботы на воскресенье, и это значит, что с Ярославского вокзала отправляется поезд Москва-Пекин. И это единственное железнодорожное направление между Россией и Китаем, которое не приостановлено из-за угрозы коронавируса.

Тех, кто хочет пересечь границу и покинуть страну поездом, практически нет. Всего лишь два человека, которые выбрали железнодорожный путь, чтобы вернуться к себе домой. Эта пара путешествует до Шэньчжэня. "Мы живем на юге Китая, и это важно, — поясняют пассажиры. — В центре страны — город Ухань, где все произошло. Но только там. В других местах — беспокойства нет. Все не так серьезно".

Этот поезд будет в пути шесть дней. Кто присоединится на многочисленных остановках — неизвестно.

До отправления несколько минут, и первые пять вагонов этого поезда, которые доберутся до конечной точки, до Пекина, — практически пустые. Ажиотажа нет на перроне, внутри также почти никого. Остальная часть состава — после того как вагоны перецепят на одной из станций — отправится во Владивосток.

Направления каждого из пассажиров самые разные — в разные города, разные регионы, 29 остановок. И это только на территории Российской Федерации. "Я через сто километров уже сойду", — признается один пассажир. "Я недалеко, в Киров еду, и это секрет вообще-то", — смеется другой.

Тем не менее для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Все поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Одна из остановок — в Тюмени, где как раз и был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в России. Этот поезд ждут на обратном пути, когда тот поедет из Китая.

"Мы контролируем всех туристов, которые пребывают из Китая, всех их встречают и также проводят врачебный осмотр, — рассказывает Александр Моор, губернатор Тюменской области. — Сегодня на заседании штаба обсудили алгоритм встречи проходящего поезда Пекин-Москва. Все пассажиры поезда, которые будут сходить на станции Тюмень, будут встречены, и мы проведем им врачебный осмотр".

Ограничения затронули ряд маршрутов для пассажиров. Но это никак не коснулось грузовых перевозок. Параллельно с этим на всех почти 9 тысячах километрах пути созданы все условия для того, чтобы минимизировать или вовсе полностью исключить риск распространения коронавируса.

Источник: Вести

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