Первая жертва короновируса вне Китая: на Филиппинах умер 44-летний пациент

На Филиппинах умер 44-летний пациент, зараженный коронавирусом 2019-nCoV. Это первая смерть от данного вируса вне Китая.
Скончавшийся мужчина прибыл на Филиппины из китайского Уханя, передает РИА Новости. Именно в этом городе в декабре 2019 года была выявлена вспышка смертельно опасного заболевания.
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Последнее: В промзоне городского округа Раменское (Подмосковье) горит склад металлоизделий. Огнем объято более 2 тысяч квадратных метров площади. Одноэтажное здание склада находится в деревне Островцы, уточняет РИА Новости. Людей внутри нет. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на другие постройки и локализовать возгорание. Источник: Вести
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