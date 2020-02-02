Первая жертва короновируса вне Китая: на Филиппинах умер 44-летний пациент

На Филиппинах умер 44-летний пациент, зараженный коронавирусом 2019-nCoV. Это первая смерть от данного вируса вне Китая.

Скончавшийся мужчина прибыл на Филиппины из китайского Уханя, передает РИА Новости. Именно в этом городе в декабре 2019 года была выявлена вспышка смертельно опасного заболевания.

Источник: Вести

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