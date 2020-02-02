Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр стал моделью знаменитого бренда

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр стал моделью знаменитого бренда

02.02.2020, 6:04, Разное

Сын Плющенко и Рудковской стал моделью знаменитого бренда. Юная звезда ледовой арены покоряет подиумы.
Александр Плющенко, 7-летний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, успешно покоряет мир моды. На счету у талантливого ребенка уже не одно участие в дефиле известных дизайнеров. На показе детской линейки фирмы «Диор» в Москве маленький Гном Гномыч, как ласково его называют в семье, предстал перед зрителями в черно-белом спортивном образе. Фигурист был одет в джемпер, джинсы и такой же расцветки кеды. Недавно в съёмках французского дома высокой моды Balmain его можно было увидеть уже в трех разных нарядах: брючных костюмах оранжево-белой гаммы и черно-белом варианте. Особенно впечатлил он зрителей своим обликом в спортивном наряде цвета хаки.

Умение держаться перед любой аудиторией, непринужденность поз и грациозность движений — все эти качества выработаны юной моделью на ледовой арене. Родители безмерно гордятся успехами своего талантливого сына.



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Последнее: Сын Плющенко и Рудковской стал моделью знаменитого бренда. Юная звезда ледовой арены покоряет подиумы. Александр Плющенко, 7-летний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, успешно покоряет мир моды. На счету у талантливого ребенка уже не одно участие в дефиле известных дизайнеров. На показе детской линейки фирмы «Диор» в Москве маленький Гном Гномыч, как ласково […]

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