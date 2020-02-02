В Совфеде и Госдуме оценили идею патриарха об упоминании Бога в Конституции

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон обсудит инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога в преамбуле Конституции России, сообщил сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа», – цитирует сенатора РИА «Новости».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в свою очередь отметил, что в статье 14 конституции предложение патриарха не противоречит, так как речь идет о Боге как некой абстракции, которая исповедуется самыми различными религиями, а не имеется в виду установление какой-то одной религии в качестве официальной.
«Поэтому, может быть, с точки зрения нравственности – укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества – возможно такое упоминание», – считает Емельянов.
Депутат также выразил уверенность, что большинство россиян действительно верят в Бога, «будь то Иисус или Аллах».
«С точки зрения светского характера государств и упоминания Бога в конституции, думаю, нет противоречий, потому что это не означает превращения государства в теократическое», – отметил Емельянов.
Накануне патриарх Кирилл предложил включить в преамбулу Конституции РФ упоминание о Боге, напомнив при этом о строчке «Богом хранимая родная земля» в тексте российского гимна.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
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Последнее: Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон обсудит инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога в преамбуле Конституции России, сообщил сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа», – цитирует сенатора РИА «Новости». Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил […]
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