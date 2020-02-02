Мнение: Как жилось людям в Советском Союзе

Антисоветская пропаганда для маленьких. Не так уж далеко от Украины.

Воспитывают поколение, которое в отличие от текущего, будет готово покаяться и выплатить компенсации за ужасы тоталитарного режима.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Антисоветская пропаганда для маленьких. Не так уж далеко от Украины.Воспитывают поколение, которое в отличие от текущего, будет готово покаяться и выплатить компенсации за ужасы тоталитарного режима. Источник: Colonel Cassad