У двоих пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске диагностировали переломы

У двоих пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске диагностировали переломы

02.02.2020, 5:30, Новости дня

У мужчины, пострадавшего в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске, — перелом таза, девушка получила перелом голени. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Двоих пострадавших осмотрели, после чего отпустили домой. Двое были госпитализированы, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в раздевалке кафе, расположенного на бульваре Молодежи, произошло обрушение кровли на площади 240 квадратных метров. Под завалами оказались пять человек. Четверых извлекли живыми, они были доставлены в больницу. В результате ЧП погибла девушка. К настоящему времени поисковые работы на месте инцидента завершены. Причиной обрушения кровли стал скопившийся снег.

Источник: Вести



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