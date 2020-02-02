У двоих пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске диагностировали переломы

У мужчины, пострадавшего в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске, — перелом таза, девушка получила перелом голени. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Двоих пострадавших осмотрели, после чего отпустили домой. Двое были госпитализированы, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что в раздевалке кафе, расположенного на бульваре Молодежи, произошло обрушение кровли на площади 240 квадратных метров. Под завалами оказались пять человек. Четверых извлекли живыми, они были доставлены в больницу. В результате ЧП погибла девушка. К настоящему времени поисковые работы на месте инцидента завершены. Причиной обрушения кровли стал скопившийся снег.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился принять участие в работе комиссии по перемирию в Женеве. Об этом заявил миссия ООН в Ливии в Twitter. Также стороны обсудили политические и экономические вопросы. О создании военного комитета при участии представителей противоборствующих сторон объявили по итогам международной конференции по Ливии в Берлине в конце января. По условиям […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В столкновениях у Рады пострадали более 30 человек / 18 декабря
- Число погибших из-за коронавируса выросло до 259 человек. Почти 12 тысяч заболевших / 1 февраля
- Обнародована переписка, после которой подрались Бужанский и Лерос / 5 декабря
- Прокуроры просят суд взять подозреваемую в деле об убийстве Шеремета Дугарь под домашний арест / 13 декабря
- Никиту Чирцова приговорили к году колонии общего режима за толчок полицейского / 6 декабря
- «Зеленая альтернатива» проверила московские елочные базары / 20 декабря
- Кроссовер Volkswagen Tayron стал бестселлером марки / 5 декабря
- МВД завершило расследование дела Азата Мифтахова / 30 декабря