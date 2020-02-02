Мнение: Алексей Рощин: Где касса? Где велфер?!

На прошлой неделе, по странному стечению обстоятельств, практически не вылезал с канала ОТР: принял участие аж в трех передачах, плюс записал еще отдельное интервью для недельной итоговой программы! (что обидно — опять как общественник-энтузиаст, бесплатно). Вот дам сейчас цитату с первой передачи — это был прямой эфир, я был в паре с видным нашим правым экономистом Нисневичем. Нисневич, старый гайдаровец, сначала смотрел на меня волком (подозревал, видимо, в отходе от идей либерализма), потом подобрел и даже пообещал как-нибудь подарить свою новую книжку. Тема —

Недоверие, неблагополучие, несправедливость… Возможно ли сегодня создать общество равных возможностей?

Позажигали мы там знатно, аки два карбонария (прям жаль, что ОТР смотрят одни пенсионеры по деревням). Кому интересно, может пройти по ссылке и посмотреть всё в записи на видео)

Отрывок:

Анастасия Сорокина: Что из нашего неравенства вытекает дальше? Что у нас будет, какая-то революция или что?

Юлий Нисневич: У нас кончится социальным взрывом, вот у нас кончится социальным взрывом, я почти в этом уверен. Я не знаю, будет ли это революция, потому что опыты, исторические опыты последнего времени в общем не показывают кровавых революций типа Октябрьского переворота и Великой французской революции, такого пока в мире за последнее время не происходило на протяжении уже многих лет. Происходят катаклизмы определенные социальные, происходит…

Кстати, вот за последние 3 года, безумно интересно, по всему миру, причем и в демократических странах, и в авторитарных, прокатилась волна протестов, массовых протестов, которые сменяли если не режимы, то по крайней мере правителей, и это мы можем наблюдать, буквально взяв страны совсем даже не авторитарные, вполне демократические, а уж в авторитарных пали такие режимы, которые 30–40 лет держались, понимаете?

Но это более-менее происходило все-таки… Конечно, там всегда есть какой-то момент столкновения, но это не те кровавые революции, которые были в XIX–XX вв. Вот по ощущениям и по тому опыту, который есть, таких революций, будем надеяться, не будет, тут, конечно, загадывать очень сложно и трудно, но появились другие формы протеста.

Александр Денисов: Будем надеяться, что у нас иммунитет крепкий сохранился до сих пор.

Юлий Нисневич: Понимаете, вот все считали, что иммунитет у англосаксов тоже крепкий, но они в результате получили Трампа и Brexit при всем своем иммунитете. Потому что там есть еще одна проблема: политические системы, тут было правильно сказано, сегодня запаздывают тоже за этой реальностью, это вот названо так «заскорузлая демократия». Это не демократия, это принцип построения современных политических систем, оно еще пока не готово к реакции вот на эти изменяющиеся условия. Но те политические системы, которые адаптивны, они рано или поздно выработают механизм; те, которые не умеют адаптироваться, они рано или поздно получат социальный взрыв, безусловно.

Алексей Рощин: Да, так и есть. Я тут вспоминаю старый анекдот, хотя уже как бы и не актуальный — про то, почему России и Японии не грозит СПИД: потому что СПИД является чумой XX века, а Япония в XXI, а Россия в XIX. Ну, сейчас-то все изменилось, но, с другой стороны, действительно получается, что Россия все время как будто на век отстает от всего мира. Для нас в любом случае остаются более характерны проблемы другого века.

В частности, один пример, я думаю, всем нашим слушателям более всего понятен, – то, что для практически всего мира совершенно знакомо, давно навязло в зубах, люди рождаются и знают понятие welfare. Так или иначе в разных странах он есть, государство гарантирует человеку, что он с голоду не помрет в любом случае — и это действительно меняет мотивацию. Но в России мы уже в капитализме 30 лет, а у нас, как вы все можете заметить, такого понятия нет в принципе. У нас люди знают, что если они вдруг, так сказать, перестанут двигать лапками, то они просто через какое-то время рискуют умереть с голоду. Такого практически нигде в мире нет. У нас в этом смысле капитализм такой, можно сказать, олдовый, то есть еще марксовых времен, «работай до поту, поешь в охоту», а не будешь работать, не найдешь работы – помрешь. У нас это есть, и поэтому проблемы Запада нам непонятны, а им непонятен во многом наш настрой на ситуацию.

И, конечно, рано или поздно такая система, она очень жесткая, поэтому, с одной стороны, она в чем-то получается более адаптивна, потому что у нас люди понимают, что как бы надо шевелиться любой ценой, нельзя расслабляться, а с другой стороны, конечно, это все может на тоненького в какой-то момент… Как говорил Наполеон, «самый страшный бунт – это бунт пустого желудка».

Александр Денисов: Вы знаете, вопрос. Представим, будем мириться с указанными, там у нас название, недоверие, неравенство, несправедливость, пусть все так, пусть оно есть. Можем мы сказать, что при этом билеты в хорошее будущее есть в наличии, просто нужно разобраться, где они, понять?

Юлий Нисневич: У кого? Я не понял, о ком вы говорите. У кого есть билеты?



Алексей Рощин: Где касса?» и т.д.

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nedoverie-neblagopoluchie-nespravedlivost-vozmozhno-li-segodnya-sozdat-obshchestvo-ravnyh-vozmozhnostey-41024.html

Но следующая программа, записанная на следующий день (в пятницу), оказалась еще круче! Ее тема — моя самая заветная, тема моей следующей книги: «Чувство собственного достоинства у постсовков». Там мы позажигали (в той же студии) со священником отцом Михаилом, какой-то важной шишкой в Московской Патриархии (с ним я, кстати, заодно успел обсудить странную смерть Всеволода Чаплина), Завтра-послезавтра тоже, бог даст, расскажу.

Источник: Размышления вольного социолога

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