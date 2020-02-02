На территории промзоны в Раменском произошел пожар

В Раменском городском округе Московской области на складе в промышленной зоне возник пожар площадью 2070 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве уточнили, что «пожар произошел в одноэтажном складском помещении с готовой продукцией из металла по адресу: г. о. Раменское, д. Островцы, Тураевское шоссе, дом 17 в промзоне», передает ТАСС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, горение внутри склада на площади 1000 кв. метров, – сказали в пресс-службе. – В 03.50 пожар локализован на площади 2070 кв. метров».
Возгорание удалось ликвидировать в 5.06, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительным данным, на момент пожара людей на складе не было. К тушению возгорания привлекались 20 единиц техники.
Напомним, в середине декабря в Новосибирской области загорелся склад с пухом.
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