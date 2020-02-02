Ольга Зарубина призналась, что нашла нового возлюбленного и готовится к свадьбе

Певица Ольга Зарубина в интервью СМИ пояснила о тяжелом расставании с Александром Малининым, а также о новом возлюбленном. Кроме того, исполнительница легендарной песни «На теплоходе музыка играет» призналась, что готовится к свадьбе.
Артистке было очень сложно обрести счастье: совсем недавно её обманул аферист, представившийся комиком Георгием Делиевым, известным по «Маски-шоу», однако в итоге он оказался мошенником, попытавшимся вытянуть с Зарубиной деньги. К счастью, даже после неудачного знакомства певица не передумала знакомиться с возможными возлюбленными посредством интернета.
Совсем недавно она обрела вторую половинку и даже готовится к свадьбе. Персону своего возможного будущего супруга исполнительница не раскрывает, однако утверждает, что тот является обеспеченным человеком из-за рубежа. Поскольку житель несколько лет прожил в России, между ними никогда не возникало языкового барьера.
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