Появились данные о травмах пострадавших при обрушении крыши кафе в Новосибирске

Появились данные о травмах пострадавших при обрушении крыши кафе в Новосибирске

02.02.2020, 4:37, Новости дня

В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске.

«Двоих осмотрели и отпустили. Двоих госпитализировали. У одного пациента перелом таза. У девушки перелом голени», – приводит сообщение пресс-службы министерства ТАСС.

В Центральной клинической больнице региона подтвердили, что после обрушения кровли кафе двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, они находятся в операционной.

В ГУ МЧС по Новосибирской области также сообщили, что двое из четырех пострадавших после осмотра медиками отпущены домой.

Напомним, после обрушения кровли кафе в Новосибирске из-под завалов извлекли пять человек, один из них погиб, еще четверо пострадали. Предварительная причина обрушения кровли установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске. «Двоих осмотрели и отпустили. Двоих госпитализировали. У одного пациента перелом таза. У девушки перелом голени», – приводит сообщение пресс-службы министерства ТАСС. В Центральной клинической больнице региона подтвердили, что после обрушения кровли кафе двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, они находятся в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика