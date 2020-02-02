Появились данные о травмах пострадавших при обрушении крыши кафе в Новосибирске

В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске.
«Двоих осмотрели и отпустили. Двоих госпитализировали. У одного пациента перелом таза. У девушки перелом голени», – приводит сообщение пресс-службы министерства ТАСС.
В Центральной клинической больнице региона подтвердили, что после обрушения кровли кафе двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, они находятся в операционной.
В ГУ МЧС по Новосибирской области также сообщили, что двое из четырех пострадавших после осмотра медиками отпущены домой.
Напомним, после обрушения кровли кафе в Новосибирске из-под завалов извлекли пять человек, один из них погиб, еще четверо пострадали. Предварительная причина обрушения кровли установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Последнее: В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске. «Двоих осмотрели и отпустили. Двоих госпитализировали. У одного пациента перелом таза. У девушки перелом голени», – приводит сообщение пресс-службы министерства ТАСС. В Центральной клинической больнице региона подтвердили, что после обрушения кровли кафе двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, они находятся в […]
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