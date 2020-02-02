Тимошенко разместила на Facebook объявление о продаже партии Зеленского

Тимошенко разместила на Facebook объявление о продаже партии Зеленского

02.02.2020, 4:06, Новости дня

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко разместила в Facebook ироничное объявление о продаже партии "Слуга народа", поддерживающей президента Владимира Зеленского. При этом она уточнила, что у "слуги народа" относятся к особой породе, не имеющей совести и мозгов. Цена символическая, уточнила депутат Рады.

На вырученные от продажи средства нельзя погасить внешние долги Украины, но зато страна избавится от "Зе-невежества" и "Зе-цинизма", цитирует парламентария РИА Новости.

Объявление о продаже – своеобразный комментарий Тимошенко на высказывание народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара. Ранее он посоветовал пенсионерке, получающей две тысячи гривен (около 5100 рублей), продать свою собаку, чтобы погасить долги по коммунальным платежам. Позже Брагар извинился за циничное высказывание, а глава пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что фракция не одобряет поведения своего депутата.

Источник: Вести



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Последнее: Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко разместила в Facebook ироничное объявление о продаже партии "Слуга народа", поддерживающей президента Владимира Зеленского. При этом она уточнила, что у "слуги народа" относятся к особой породе, не имеющей совести и мозгов. Цена символическая, уточнила депутат Рады. На вырученные от продажи средства нельзя погасить внешние долги Украины, но зато страна […]

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