«Сняла микрофон и вышла»: Актриса Лукерья Ильяшенко покинула проект «Последний герой»

«Сняла микрофон и вышла»: Актриса Лукерья Ильяшенко покинула проект «Последний герой»

02.02.2020, 4:04, Разное

Актриса Лукерья Ильяшенко пояснила подписчикам, как впервые в своей карьере покинула проект. Контракт не позволяет ей открыть название шоу, но мысли о недопустимости таких программ в эфире, ее беспокоят.
Некоторые поклонники, не разобравшись, подумали, что Ильяшенко жалуется на передачу «Последний герой», но ведь это совсем не так. В тексте речь идет о менеджерах Youtube-проекта, контракт с которыми она подписала. Однако от участия в неназванном ею шоу она отказалась в знак протеста против того поведения, которое продемонстрировали организаторы этого «таинственного» проекта. Свое мнение по поводу дискредитации искусства во имя коммерческих целей она и высказала в сообщении. По словам известной актрисы, она столкнулась не только с отсутствием элементарной культуры поведения, когда в общественном месте звучат мат и скабрезности, а и с открытыми проявлениями неуважения к людям по национальному признаку или физическим недостаткам.

Лукерья Ильяшенко говорит, что отсутствие системы сдерживания в виде цензуры позволяет людям, далеким от ценностей настоящего искусства, не нести никакой ответственности за свое влияние на зрителей или читателе блога. Многие поклонники поддержали высказывание актрисы своими комментариями.



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Последнее: Актриса Лукерья Ильяшенко пояснила подписчикам, как впервые в своей карьере покинула проект. Контракт не позволяет ей открыть название шоу, но мысли о недопустимости таких программ в эфире, ее беспокоят. Некоторые поклонники, не разобравшись, подумали, что Ильяшенко жалуется на передачу «Последний герой», но ведь это совсем не так. В тексте речь идет о менеджерах Youtube-проекта, контракт […]

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