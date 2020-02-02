В Китае зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

В Китае зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

02.02.2020, 3:51, Новости дня

Министерство сельского хозяйства КНР сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.

«1 февраля министерство сельского хозяйства (…) Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян», – приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее в американском совете экспортеров мяса птицы призвали мир научиться жить в условиях птичьего гриппа.

Напомним также, в четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. К утру воскресенья число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 14 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 304 случаев, еще 2 тыс. 110 человек находятся в тяжелом состоянии.



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