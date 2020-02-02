Мнение: Письмо: «Он занимает высокий пост»

Вот эта история очень типична для женщин, которые считают себя Леди Совершенство.

skycay

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Благодарю Вас за возможность изучения инструментов для применения в личностном развитии. Благодаря Вам я прокачала многие ресурсы и продолжаю над ними работать.

(Ресурсов всего-то 12, а автор уже многие прокачала)

Прошу Вас разобрать мою ситуацию.

Мне 35 лет, 2 высших образований, в том числе МБА. Работала в корпорациях, потом в связи с декретом 1 год назад, ушла в декрет с позиции топ-менеджера и решила параллельно во время декрета оказывать консультационные услуги по фин.деятельности предприятий, для меня это возможность начать своё дело.

Спорт в моей жизни присутствует постоянно. Я замужем, это третий брак, это второй ребёнок, оба ребёнка от последнего мужа. Я в него влюбилась и ушла, это единственный, кого я любила вообще, как мне кажется. Мой муж -очень крут, он эрудит, успешен финансово, я горжусь им.

(Вот это бывает у Выскочек «я очень успешен» и у Штурманов «у меня все под контролем». И это мешает увидеть свои слабости и проблемы. И получается, что с вами происходит что-то плохое, а вы не можете понять, откуда это и что. Потому что привыкли считать, что у вас все потрясающе прекрасно, идеально и волшебно)

Сейчас у меня 10 клиентов, самый ранний, с которым я работаю 8 мес, внезапно написал мне сообщение с фразой «я больше не смогу с Вами работать, Вы слишком привлекательная». Я была удивлена своей реакцией. С первой встречи я видела, что понравилась ему как девушка, но вела себя все 8 месяцев исключительно как коуч. Осознанно, потому что он мне тоже понравился, он очень красив, умён, успешен. Этот человек скромен, профессионал, замкнут. Мне было комфортно, все решения принесли ощутимый финансовый результат, в рамках поставленной задачи. Сейчас проекты можно довести без меня, но с привлечением другого специалиста.

(Мужчина с ней попрощался. Если бы у нее не было такой голодной короны, она бы увидела, что фактически это прощание, хоть и обернутое в кокетливую форму. «Закрой за мной дверь, я Мухожук». Не Мертвый Жук, но Мухожук. И это похожая ария)

Меня тревожит моя реакция 4 день. Меня трясёт. Сначала трясло, я подумала, что я не профессионал, и он нашёл другого консультанта. Потом вспомнила что есть результат, он объективен, и он за неделю за этой фразы предложил за ещё лучший финансовый результат миноритарное партнёрство. Я согласилась тогда.

(Судя по тому, как ее затрясло, СЗ его высокая, а значит он хорошо видел, насколько нравится ей, поэтому позволил себе такую вольность. Вроде автор пишет, что в карьере прокачана, но не может увидеть, что с настоящим профессионалом не начинают так грубовато флиртовать, если он не дает явного повода. То есть либо ее не считают профи, либо она дала явный повод. Третьего не дано)

Меня трясёт и не отпускает, я думаю о нем, он женат. Он занимает высокий пост, постоянно оценивает риски. Я не отвечаю, я боюсь себя. Во-первых, я думаю о нем столько, что уже влюбилась, во-вторых, если я позову его на встречу, а он откажет, я окажусь без гордости и уважения. Я молчу, но горю.

(Он кинул ей маленький грубоватый шарик, а она уже готова побежать за ним и отдаться. Ох, девушки, девушки. Что же у вас корона такая голодная? Сверху прикрыто зеленым виноградом, но от малейшего ветра декорация падает)

Работать начала ещё больше, благо клиенты рады, время осталось на вечерние игры с детьми и сон, душу все в себе, чтобы не написать, боюсь, что начнётся что-то, что я не смогу пережевать, как поёт Синатра. Но трясёт физически.

(Смотрите, ей не приходит в голову ответить ему соразмерно. Например шариком: «Спасибо, что отказали так красиво». Или маленькой пикой: «Я надеялась, что мои профессиональные качества незаурядней моей внешности». Нет, она думает, как бы назначить ему встречу и впиться поцелуем в уста. То есть нетерпеливость не дает ей возможности даже развивать игру, она хочет сразу быстро слиться. А реальная рыбачка в ответ на такое ответила бы вообще ровно, даже без шариков и пик. Хорошо, мол, как скажешь, и все. И это был бы лучший крючок)

Уважаемая Эволюция, благодаря Вам я в балансе с мужем, у меня чудесная работа, где меня ждут, я прокачена в индивидуальном консультировании и скорее всего уйду туда, полностью с юности обеспечиваю родителей. Но я промахнулась с этим мужчиной, он не написал ничего, факт для себя написал. почему же меня так трясёт.

(Потому что вы много кормите корону образами своей успешности и крутости, а большая корона — очень прожорливая сущность. Вот он бросил ей немного жирного корма и она теперь готова вас ему слить)

Если я не отрефлексировала его значимость, то сейчас меня, как я понимаю, будет крутить ещё долго.

(Это будет зависеть не от рефлексии его значимости, а от вашей короны. Если вам очень хочется наслаждаться картинами его страсти и любви, то вы не только будете крутиться как уж на сковородке, вы еще и будете делать к нему шаги, жертвуя своим браком)

Благодарю Вас за книгу и Ваш супер-полезный блог.

С огромным уважением,

Р.

Источник: Эволюция

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