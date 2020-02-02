Количество жертв коронавируса в Китае достигло 304 человек

По состоянию на 2 февраля число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 304 человек. Об этом сообщает AFP.
Агентство отмечает, что о 45 смертельных случаях за последние сутки объявили органы здравоохранения китайской провинции Хубэй.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило в Китае 14,3 тыс. человек, объявили в Национальной комиссии здравоохранения.
Эпицентром вспышки нового штамма коронавируса стал китайский город Ухань – столица провинции Хубэй. Первый случай заражения вирусом 2019-nCoV в Ухане был подтвержден 31 декабря 2019 года.
По состоянию на 1 февраля 2020 года число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 11 791, умерли 259 человек, 243 пациента выписали из больниц после выздоровления. Как сообщали во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, подчеркнули в Минздраве.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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