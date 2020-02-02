Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань, с юга граничащей с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки нового коронавируса, зарегистрирована эпидемия птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства КНР.
О случаях заражения человека пока информации не поступало.
Как уточняется, вспышка птичьего гриппа H5N1 произошла на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян в провинции Хунань.
На ферме было 7850 домашних птиц, 4500 из них заразились и погибли, передает РИА Новости.
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