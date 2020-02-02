Наука: Показания ЭЭГ головного мозга подскажут, помогут ли пациенту антидепрессанты

Исследователи выяснили, как можно заранее узнать, станут ли антидепрессанты СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) эффективным средством лечения конкретного пациента с депрессией.

Всё, что для этого нужно сделать, — измерить активность мозга человека при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Проще говоря, именно ЭЭГ может помочь заранее предсказать реакцию пациента на СИОЗС.

Во время исследования специалисты работали почти с 300 пациентами, которым был ранее поставлен диагноз "хроническое большое депрессивное расстройство". Случайным образом учёные распределили испытуемых на две группы: одна в течение восьми недель проходила курс лечения, куда входил сертралина гидрохлорид (sertraline hydrochloride), другая – с плацебо. Поясним, что сертралина гидрохлорид является антидепрессантом из группы СИОЗС.

Медики снимали показания ЭЭГ до курса лечения и через неделю после начала терапии.

Отмечается, что основное внимание в исследовании было уделено измерению активности в ростральной передней поясной коре (rACC). Речь идёт об области мозга, которая, как показали предыдущие научные работы, является хорошей целью для прогнозирования положительной реакции на некоторые методы лечения депрессии.

Выяснилось, что более высокий уровень тета-активности rACC до лечения ясно коррелировался с более успешной реакцией на лечение при помощи СИОЗС антидепрессантов в течение двух месяцев.

По словам первого автора исследования Диего Пиццагалли (Diego Pizzagalli) из Медицинской школы Гарварда, исследование показало, что маркер rACC предсказывает клиническую реакцию восемь недель спустя.

Исследование является первой опубликованной научной работой в рамках крупного проекта EMBARC. В работе участвуют исследователи из нескольких крупных университетов, изучающих различные методы точного и объективного измерения биомаркеров, которые могут анализировать показания пациентов с депрессией.

Общая цель проекта EMBARC заключается во включении новых методов диагностики в области психического здоровья и существенного улучшения лечения подобных недугов.

Например, работа Мадукара Триведи (Madhukar Trivedi) из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, одного из участников проекта, сфокусирована на отслеживании биомаркеров крови. Последние могут указать на наилучшее лечение на основе медикаментов для каждого отдельного человека. В данном случае можно даже говорить о персонализированной медицине.

"После объединения результатов всех тестов мы надеемся получить до 80 процентов точности в прогнозировании того, могут ли распространённые антидепрессанты помочь пациенту", — говорит Триведи.

Как пишут в пресс-релизе, сочетание показаний ЭЭГ с визуализацией мозга и результатами теста крови поможет пациентам, которые не реагируют на СИОЗС, быстрее найти эффективные методы лечения.

По словам Триведи, это исследование, скорее всего, изменит понимание того, как следует диагностировать и лечить депрессию.

Специалисты надеются, что объединение различных методов диагностики крови и визуализации мозга поможет им в определении наиболее эффективного курса лечения для любого человека. Они предполагают, что такой проект поможет устранить метод проб и ошибок медиков, назначающих пациентам различные антидепрессанты.

Результаты исследования представлены в научном издании JAMA Psychiatry.

Добавим, что ранее мы рассказывали о других способах лечения депрессии. В частности, учёные предлагали использовать новый тип "сонной" терапии и даже присмотреться к галлюциногенными препаратам.

Более того, психологи выяснили, что отцы чаще матерей "передают" детям депрессию. Также исследователи впервые описали биологические причины послеродовой депрессии.

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