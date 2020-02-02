Во Флориде после похорон произошла стрельба, погибли два человека

Во Флориде после похорон произошла стрельба, погибли два человека

02.02.2020, 3:18, Новости дня

1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News.

На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина.

Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок.

По данным телеканала, стрельба произошла в церкви.

Представители религиозного сообщества написали в Facebook, что похороны проходили в их церкви, но сама стрельба произошла «через улицу».

«Скорбим о погибших в бессмысленной стрельбе двух молодых черных людях», – сказано в посте.

We solicit the prayers of the saints today as we mourn the lost of two young black men to a sensless shooting after a…

Posted by Victory City Church, Inc. on Laupäev, 1. veebruar 2020

NBC News отмечает, что арестов пока не было.

О причинах стрельбы не сообщается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News. На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина. Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок. По данным телеканала, стрельба произошла в церкви. Представители религиозного сообщества […]

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