Во Флориде после похорон произошла стрельба, погибли два человека

1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News.
На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина.
Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок.
По данным телеканала, стрельба произошла в церкви.
Представители религиозного сообщества написали в Facebook, что похороны проходили в их церкви, но сама стрельба произошла «через улицу».
«Скорбим о погибших в бессмысленной стрельбе двух молодых черных людях», – сказано в посте.
We solicit the prayers of the saints today as we mourn the lost of two young black men to a sensless shooting after a…
Posted by Victory City Church, Inc. on Laupäev, 1. veebruar 2020
NBC News отмечает, что арестов пока не было.
О причинах стрельбы не сообщается.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News. На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина. Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок. По данным телеканала, стрельба произошла в церкви. Представители религиозного сообщества […]
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