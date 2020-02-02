Мнение: Все бегут

Предложение патриарха Кирилла о том, чтобы внести упоминание бога в конституцию, умным назвать нельзя. Мало того, что в таком случае нужно зачищать в конституции упоминание о светском характере России, но кроме того, требуется расшифровывать и само понятие "бог", так как для разных религий и культов оно имеет разное значение и толкование. Саудовская Аравия, к примеру, решила проблему просто — ее конституцией является Коран. Раз уж мы валимся куда-то в средневековье, а отдельные передовики уже не прочь махнуть и в рабовладельческий строй, то нам как раз на Саудовскую Аравию и есть смысл равняться. А на кого еще?
Включение патриарха в конституционный процесс превращает его окончательно в плохую пародию на "Джентльменов удачи": "А что, Динамо бежит?" — "Все бегут". Каждый уважающий себя чиновник федерального масштаба считает своим долгом принять участие в общем забеге и выдать отраслевую инициативу. Патриарх работает в вертикали по идеологическому ведомству, потому он и двигает соответствующую поправку.
Неловко даже упоминать, что светский характер России закреплен в 14 статье, а значит — изменению она подлежит только вместе с принятием новой конституции. Кого волнуют такие мелочи?
Здесь, видимо, важен подход — довести ситуацию до полного абсурда и утомить электорат бессмысленными спорами по бесчисленным новациям, в которых надежно будут спрятаны реальные поправки, ради которых и затевается государственный переворот.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Предложение патриарха Кирилла о том, чтобы внести упоминание бога в конституцию, умным назвать нельзя. Мало того, что в таком случае нужно зачищать в конституции упоминание о светском характере России, но кроме того, требуется расшифровывать и само понятие "бог", так как для разных религий и культов оно имеет разное значение и толкование. Саудовская Аравия, к примеру, […]
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