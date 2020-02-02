Израильская авиация нанесла удары по целям ХАМАС в секторе Газа

2 февраля израильские истребители и военные вертолеты нанесли серию ударов по целям ХАМАС в секторе Газа.
В течение прошедших суток боевики из движения ХАМАС запускали минометные снаряды, а также одну ракету. Кроме того, из сектора Газа на территорию Израиля запускались воздушные шары с прикрепленной к ним взрывчаткой. Пресс-служба израильской армии отметила, что удары, нанесенные по военным целям ХАМАС, были ответом на эти запуски.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 2 февраля израильские истребители и военные вертолеты нанесли серию ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. В течение прошедших суток боевики из движения ХАМАС запускали минометные снаряды, а также одну ракету. Кроме того, из сектора Газа на территорию Израиля запускались воздушные шары с прикрепленной к ним взрывчаткой. Пресс-служба израильской армии отметила, что удары, нанесенные по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинские силовики сообщили об обстрелах и погибшем военном в Донбассе / 15 декабря
- В Facebook извинились за оскорбление Си Цзиньпина / 19 января
- Названы сроки изменений правил экзамена на водительские права / 24 декабря
- Рейтинг Transparency International: Россия заняла 137-е место из 180 по уровню коррупции / 23 января
- Россия в шесть раз увеличила компенсации пострадавшим от пыток в полиции / 5 декабря
- Лавров жестко ответил на «санкции из ада» / 23 декабря
- Мнения: Впереди «ревущие двадцатые» / 27 декабря
- Euronews — в Африке из-за саранчи 19 миллионов человек оказались на грани голода / 31 января