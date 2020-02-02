Израильская авиация нанесла удары по целям ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удары по целям ХАМАС в секторе Газа

02.02.2020, 3:06, Новости дня

2 февраля израильские истребители и военные вертолеты нанесли серию ударов по целям ХАМАС в секторе Газа.

В течение прошедших суток боевики из движения ХАМАС запускали минометные снаряды, а также одну ракету. Кроме того, из сектора Газа на территорию Израиля запускались воздушные шары с прикрепленной к ним взрывчаткой. Пресс-служба израильской армии отметила, что удары, нанесенные по военным целям ХАМАС, были ответом на эти запуски.

Источник: Вести



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Последнее: 2 февраля израильские истребители и военные вертолеты нанесли серию ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. В течение прошедших суток боевики из движения ХАМАС запускали минометные снаряды, а также одну ракету. Кроме того, из сектора Газа на территорию Израиля запускались воздушные шары с прикрепленной к ним взрывчаткой. Пресс-служба израильской армии отметила, что удары, нанесенные по […]

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