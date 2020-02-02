Тимошенко выставила партию Зеленского «на продажу»

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко разместила объявление о «продаже» партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», – написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Парламентарий пояснила, что вырученные деньги не смогут погасить внешние долги Украины, однако эта «сделка» избавит страну от «Зе-невежества» и «Зе-цинизма».

Так Тимошенко прокомментировала высказывания депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара, который посоветовал пенсионерке с доходом 2 тыс. гривен (порядка 5 100 рублей), продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами за коммунальные платежи.

Накануне депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович предупредил сторонников Владимира Зеленского из партии «Слуга народа» о возможности свержения нынешней власти на Украине.

В середине января Тимошенко сообщила о начале «ликвидации» Украины.





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Последнее: Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко разместила объявление о «продаже» партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». «У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», – написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook. Парламентарий пояснила, что вырученные деньги не смогут погасить внешние долги Украины, […]