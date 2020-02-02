Риналь Мухаметов рассказал о борьбе с самим собой в течение всей жизни

Риналь Мухаметов рассказал о борьбе с самим собой в течение всей жизни

02.02.2020, 3:04, Разное

Риналь Мухаметов пояснил о борьбе в самим собой в течение всей жизни. Актёр признался, что боялся отчисления во время обучения, однако на вопрос об этом Кирилл Серебренников только рассмеялся и посоветовал подопечному усердно работать.
Мухаметов в интервью для 7days.ru признался, что в то время вспомнил мать, которой говорил о невозможности прополоть казавшееся бесконечным поле картофеля в рабочем поселении. Она научила его не обращать внимание на страхи и работать. С тех пор актёр старается работать вместо углубления в рефлексии.

Артист признался, что заикание – «пожизненный поединок» для него. Проблема не исчезла, однако борьба продолжается и сдаваться Риналь Мухаметов не намерен. Актёр считает себя талантливее и сильнее этого препятствия. Дефект он не считает помехой, особенно с учетом того, что некоторые люди находят его милым.



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