Пандемия, ядерный удар и крах энергетики — Forbes рассказал, какие угрозы застанут США врасплох

Хотя США обладают сильнейшей армией в мире, Америке грозят несколько потенциальных опасностей, которые она на данный момент не в силах полностью парировать, пишет Forbes. По мнению журнала, среди них числятся пандемии как природного, так и искусственного происхождения, ядерный удар, от которого практически невозможно защититься обычными средствами, а также крах электросети, который приведёт к дезорганизации общества.



Reuters

Соединённые Штаты — это страна, которая превосходит по оборонным расходам любое другое государство в мире. Как результат, Америка обладает самой подготовленной и оснащённой армией на планете. Однако США грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, причём под «экзистенциальными» угрозами подразумеваются те, которые могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства на территории страны фактически невозможным, пишет Forbes.

Данные угрозы упоминаются в национальной стратегии США лишь мельком либо потому, что они никогда не воплощались в жизнь, либо потому, что у них нет простого решения. К сожалению, уязвимость США к этим опасностям может в будущем дать противникам Америки возможность наносить эффективные удары, пишет Forbes, предлагая повнимательнее взглянуть на эти угрозы.

Пандемии искусственного происхождения. Пандемии — это эпидемии, которые затронули многочисленные области или, возможно, даже весь мир. За последние несколько веков история знала несколько таких пандемий, причём они унесли жизни миллионов людей. В 1918 году, например, пандемия испанки, изначально появившаяся в Канзасе, распространилась по всему миру и убила от 50 до 100 миллионов человек.

Подобные инфекционные заболевания — как нынешняя вспышка коронавируса — это явление природное, вызванное спонтанными мутациями. Однако сейчас, впервые в истории, стало возможным конструировать эти мутации в лабораторных условиях, скрещивая заразность сезонного гриппа со смертельностью оспы.

При этом с помощью синтетической биологии можно создавать и абсолютно новые возбудители болезней, которых раньше никто никогда не видел. Инструменты и генетический материал, необходимые для подобных экспериментов, доступны для любого, у кого в кармане найдётся пара сотен долларов и время на интернет.

В докладе по биообороне, который был составлен при поддержке обеих американских партий накануне инаугурации Трампа, содержится предупреждение, что США «катастрофически неподготовлены» к борьбе с подобными крупными инцидентами любого происхождения. Нынешняя администрация также признала эту угрозу, однако выделила на борьбу с ней весьма незначительные ресурсы.

«Если по-настоящему новый возбудитель распространится среди американского населения — вне зависимости от того, занесёт ли его иностранное государство или же негосударственный субъект — правительство вряд ли сможет предпринять эффективные меры до того, как начнёт умирать большое количество людей. В разгар пандемии испанки 1918 года в Филадельфии только за одну неделю умерло 4597 человек», — предупреждает Forbes.

Ядерное оружие, от которого невозможно защититься. Ядерное оружие — это самый разрушительный инструмент ведения боевых действий в истории человечества. Одна-единственная российская боеголовка, упавшая на крупный американский город, может убить сотни тысяч человек и вызвать всеобщую панику. На данный момент РФ располагает более чем 1 тыс. подобных боеголовок, нацеленных на Америку.

США не смогут отразить полномасштабную атаку со стороны РФ или Китая. Вместо этого Вашингтон рассчитывает на доктрину взаимного уничтожения, сдерживающую потенциальную ядерную агрессию. Именно по этой причине США располагают самым разнообразным арсеналом ядерного оружия, однако тратят лишь 1% своего оборонного бюджета на защиту от ядерного оружия — в основном в целях парирования угрозы со стороны ограниченной северокорейской атаки.

Многие эксперты сходятся в том, что создание эффективной обороны против полномасштабного ядерного нападения — это бессмысленная затея. Объясняется это тем, что ядерное оружие обладает такой разрушительной мощью, что для любого противника наращивание арсенала обойдётся куда дешевле, чем создание защиты от него.

Однако проблема здесь состоит в том, что не все ядерные державы могут руководствоваться здравым смыслом. Некоторые не смогут правильно оценить риски, некоторые не смогут сохранить самообладание во время кризиса, а кто-то с самого начала был безумен. К тому же, нельзя исключить и фактор случайности. В нынешней ядерной доктрине США очень мало говориться о том, как следует вести себя с противником, которого не сдерживает угроза ответного удара.

Ядерное сдерживание, основанное на наступательных действиях, — это, судя по всему, лучшая стратегия, которой может придерживаться Вашингтон до тех пор, пока не появятся надёжные оборонные технологии, однако на данный момент на эти цели тратится совсем немного средств.

Крах энергосетей. Когда летом 1941 года ВВС США готовили первый план воздушной войны в американской истории, ведомство обозначило энергосети Германии как приоритетную цель. Американские стратеги осознавали, что с коллапсом системы электроснабжения, посыпятся и прочие важнейшие объекты и инфраструктура.

С тех пор, когда речь заходит о любой индустриальной державе, включая США, в этом отношении ничего не изменилось. Тем не менее в докладе консультативного совета по национальной инфраструктуре при президенте США от декабря 2018 года отмечалось, что «существующие национальные планы, силы и средства реагирования на ЧС, а также стратегии по координации усилий будут сведены на нет катастрофическими перебоями с электроэнергией». При этом совет допускал внезапные перебои с электричеством, которые затронут десятки миллионов американцев и могут привести к многочисленным отказам систем по всей стране.

В документе также говорилось о том, что причиной перебоев могут быть как природные условия, так и атаки иностранных государств. Сценарий, при котором люди на протяжении целых месяцев не имеют доступа к электроэнергии из-за отсутствия возможности быстро заменить повреждённое оборудование, приведёт, по мнению совета, к серьёзной дезорганизации жизни общества.

И эта угроза — далеко не плод воображения американских чиновников, подчёркивает Forbes. Иностранные государства давно прощупывают кибероборону подобных объектов, однако энергосети могут быть уязвимы и для атак со стороны небольших диверсионных или террористических групп. Хотя в федеральном правительстве и есть структуры, которые борются с перебоями на местах, их эффективность в долгосрочной перспективе никто и никогда не проверял.

Вместе с тем длительные перебои противники Вашингтона могут сочетать и с другими действиями, призванными не дать США возможности ответить на агрессию. Предупреждение совета на этот счёт вызывает тревогу, однако, американские власти никак на него особо не отреагировали.

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