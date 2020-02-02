В российском Новосибирске обрушилась крыша в кафе, есть погибший

В ночь на 2 февраля в российском городе Новосибирск обвалилась крыша в кафе «Родня» на бульваре Молодежи, в заведении находились люди. Об этом сообщает «НГС — Новосибирск».

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах проинформировало, что из-под завалов извлекли пять человек, один из них – девушка – уже не подавала признаков жизни.

Из четырех пострадавших в тяжелом состоянии находится один, у остальных – легкие травмы.Поисковые работы на месте обрушения уже завершены.

По данным ТАСС, обвалилась крыша пристроенной к кафе раздевалки, ее изготовили из сэндвич-панелей. Площадь обрушения составляет 240 м².

Источник «Интерфакса» считает, что причина обрушения – избыточное количество снега на крыше.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по факту обрушения крыши возбуждено уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В ночь на 2 февраля в российском городе Новосибирск обвалилась крыша в кафе «Родня» на бульваре Молодежи, в заведении находились люди. Об этом сообщает «НГС — Новосибирск». Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах проинформировало, что из-под завалов извлекли пять человек, один из них – девушка – уже не подавала признаков жизни. Из четырех пострадавших в тяжелом […]