В российском Новосибирске обрушилась крыша в кафе, есть погибший

В ночь на 2 февраля в российском городе Новосибирск обвалилась крыша в кафе «Родня» на бульваре Молодежи, в заведении находились люди. Об этом сообщает «НГС — Новосибирск».
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах проинформировало, что из-под завалов извлекли пять человек, один из них – девушка – уже не подавала признаков жизни.
Из четырех пострадавших в тяжелом состоянии находится один, у остальных – легкие травмы.Поисковые работы на месте обрушения уже завершены.
По данным ТАСС, обвалилась крыша пристроенной к кафе раздевалки, ее изготовили из сэндвич-панелей. Площадь обрушения составляет 240 м².
Источник «Интерфакса» считает, что причина обрушения – избыточное количество снега на крыше.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по факту обрушения крыши возбуждено уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В ночь на 2 февраля в российском городе Новосибирск обвалилась крыша в кафе «Родня» на бульваре Молодежи, в заведении находились люди. Об этом сообщает «НГС — Новосибирск». Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах проинформировало, что из-под завалов извлекли пять человек, один из них – девушка – уже не подавала признаков жизни. Из четырех пострадавших в тяжелом […]
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