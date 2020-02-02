Мнение: Севастополь глазами москвича-туриста

Читатель genivanov съездил зимой в Севастополь и поделился впечатлениями о городе глазами москвича.
Смотреть фото-отчет полностью с комментариями можно здесь:
1. Севастопольский вальс. Часть №1 — https://genivanov.livejournal.com/35205.html
2. Севастопольский вальс. Часть №2 — https://genivanov.livejournal.com/35435.html
3. Крымские каникулы. Отчет о поездке 2019 года — https://genivanov.livejournal.com/35712.html
Как не трудно заметить, даже зимой в Севастополе есть что посмотреть и где походить. Недавно публиковали статистику по зимнему туризму, Севастополь попал в тройку наиболее популярных городов России.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Читатель genivanov съездил зимой в Севастополь и поделился впечатлениями о городе глазами москвича. Смотреть фото-отчет полностью с комментариями можно здесь: 1. Севастопольский вальс. Часть №1 — https://genivanov.livejournal.com/35205.html2. Севастопольский вальс. Часть №2 — https://genivanov.livejournal.com/35435.html3. Крымские каникулы. Отчет о поездке 2019 года — https://genivanov.livejournal.com/35712.html Как не трудно заметить, даже зимой в Севастополе есть что посмотреть и где […]
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