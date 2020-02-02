Бокс. Воробьев впервые проиграл и остался без титула чемпиона WBA International

Российский боксер Сергей Воробьев не смог стать обладателем чемпионского титула по версии WBA International. В поединке за пояс чемпиона он потерпел поражение от украинского боксера Карена Чухаджяна. Вечер бокса проходил в Калининграде.
Спортсмены провели на ринге все 10 раундов, а победитель был определен раздельным решением судей. Судьи поставили 95:96, 99:91, 96:94 и соперник Воробьева стал новым обладателем титула чемпиона.
Для боксера из РФ это поражение стало первым в карьере. Всего он провел десять боев, девять из которых ранее выиграл. Чухаджян же из 17 проведенных боев добился побед в 16.
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Последнее: Российский боксер Сергей Воробьев не смог стать обладателем чемпионского титула по версии WBA International. В поединке за пояс чемпиона он потерпел поражение от украинского боксера Карена Чухаджяна. Вечер бокса проходил в Калининграде. Спортсмены провели на ринге все 10 раундов, а победитель был определен раздельным решением судей. Судьи поставили 95:96, 99:91, 96:94 и соперник Воробьева стал […]
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