Мнение: О неважных новостях для Крыма и #Крымнаш’а

Больше пяти лет назад Крым вытянул свой лотерейный билет, проголосовав.

С тех пор он видел, пожалуй, только хорошее, если вынести «за скобки» всякую политику. Финансовый золотой дождь, построенный Крымский мост, лояльные российские туристы. Это был своего рода #аванс, гандикап.

А вот теперь…

Теперь, похоже, всё полученное придётся отрабатывать. Доказывать, что всё было не зря. Что полученные щедрые вливания пошли в дело. И что черноморский полуостров готов к реальной борьбе не по-детски.

Как сообщается, в Египте завершилась очередная проверка курортных аэропортов российскими специалистами по безопасности, которая проходила с 19 по 23 января. По данным РИА Новости, в аэропорту Шарм-Эль-Шейха для пассажиров из России планируется сделать отдельные выходы на посадку и стойки регистрации. При этом, по сведениям «Интерфакса», по окончании инспекции российская делегация в Каире провела переговоры с министром авиации Египта, где были достигнуты договорённости о возобновлении полномасштабного авиасообщения.

«Предполагается, что первые рейсы будут осуществлены в конце апреля», — передает агентство со ссылкой на свой источник. При этом он также подтвердил, что в ходе проверки аэропортов Хургада и Шарм-Эль-Шейх специалистам из РФ показали выделенные стойки регистрации и выходы на посадку, предусмотренные только для российских путешественников, и «номера гейтов уже назначены».

Эта информация в целом подтверждает предположения экспертов из АТОР о том, что если российская сторона признает аэропорты Египта безопасными, первые рейсы на курорты Красного моря отправятся в конце апреля-начале мая. Согласно их прогнозам, при условии 40%-х скидок и «соскучившихся» клиентов, Египет вполне может оттянуть на себя до 1 млн российских туристов с других летних направлений. До запрета Страну пирамид посещали 2,5 млн россиян в год.

Это плохая новость главным образом для туристической отрасли Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Открытие Египта означает сокращение турпотока в первую очередь на российские курорты, так как Хургада и Шарм-Эль-Шейх выигрывают у Сочи и Крыма по цене и сервису. Теоретически, может пострадать и Турция, но Аланья и Анталья смогут привлечь больше немцев и украинцев, если выстроят разумную ценовую политику.

А вот что станут делать крымчане, привыкшие за пять лет к фактически монопольному положению на рынке туристических услуг для малобюджетных клиентов и до сих пор не сумевшие довести свой навязчивый сервис до приемлемых стандартов? И кому им пенять на собственные лень и жадность?

Или крымские политики сумеют пролоббировать продление эмбарго?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В китайской провинции Хунань, с юга граничащей с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки нового коронавируса, зарегистрирована эпидемия птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства КНР. О случаях заражения человека пока информации не поступало. Как уточняется, вспышка птичьего гриппа H5N1 произошла на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян в провинции Хунань. На […]