После обрушения кровли в кафе в Новосибирске спасли пять человек

После обрушения кровли в кафе в Новосибирске спасли пять человек

02.02.2020, 2:06, Новости дня

После обрушения кровли в кафе в Новосибирске из-под завалов были извлечены живыми пять человек. Поисковые работы завершились. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля раздевалки в кафе, под завалами оказались люди.

В результате инцидента погибла девушка. Еще пять человек пострадали. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое. У четверых – легкие травмы, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, обрушение кровли могло произойти из-за снега.

Источник: Вести



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