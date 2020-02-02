После обрушения кровли в кафе в Новосибирске спасли пять человек

После обрушения кровли в кафе в Новосибирске из-под завалов были извлечены живыми пять человек. Поисковые работы завершились. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля раздевалки в кафе, под завалами оказались люди.
В результате инцидента погибла девушка. Еще пять человек пострадали. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое. У четверых – легкие травмы, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, обрушение кровли могло произойти из-за снега.
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