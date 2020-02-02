Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза. Подать документы на визу станет проще, однако консульский сбор вырос с 60 до 80 евро. Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что новые правила способствуют развитию туризма. Также они будут помогать решению миграционного кризиса, так как предусматривают улучшение сотрудничества с третьими странами по реадмисиии.
Подать заявление на визу отныне можно за шесть месяцев до поездки, но не позднее, чем за 15 дней, передает ТАСС. Заявку можно подписывать в электронном виде. Для постоянных путешественников при условии наличия у них положительной визовой истории период действия выдаваемых многократных виз будет постепенно увеличиваться – с года до пяти лет.
Увеличение визового сбора объясняется тем, что государствам-членам нужно лучше покрывать расходы на оформление виз. Каждые три года величина консульского сбора пересматривается согласно регламенту.
Новые правила распространяются на получение виз в 22 страны Шенгенского соглашения, а также на четыре страны, ассоциированные с ЕС – Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.
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