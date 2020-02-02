Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

02.02.2020, 2:06, Новости дня

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза. Подать документы на визу станет проще, однако консульский сбор вырос с 60 до 80 евро. Пресс-служба Еврокомиссии заявила, что новые правила способствуют развитию туризма. Также они будут помогать решению миграционного кризиса, так как предусматривают улучшение сотрудничества с третьими странами по реадмисиии.

Подать заявление на визу отныне можно за шесть месяцев до поездки, но не позднее, чем за 15 дней, передает ТАСС. Заявку можно подписывать в электронном виде. Для постоянных путешественников при условии наличия у них положительной визовой истории период действия выдаваемых многократных виз будет постепенно увеличиваться – с года до пяти лет.

Увеличение визового сбора объясняется тем, что государствам-членам нужно лучше покрывать расходы на оформление виз. Каждые три года величина консульского сбора пересматривается согласно регламенту.

Новые правила распространяются на получение виз в 22 страны Шенгенского соглашения, а также на четыре страны, ассоциированные с ЕС – Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News. На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина. Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок. По данным телеканала, стрельба произошла в церкви. Представители религиозного сообщества […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика