Из-под завалов обрушившейся кровли кафе в Новосибирске извлекли пострадавших

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения кровли раздевалки кафе в Новосибирске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что «поисковые работы завершены, завалы разобраны», передает ТАСС.
В экстренных службах сообщили, что из-под завалов обрушившейся кровли кафе в Новосибирске спасатели извлекли пятерых человек, один из них погиб. «Всего извлечены пять человек, в том числе девушка без признаков жизни», – сказал источник.
В МЧС уточнили, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что на посетителей кафе в Новосибирске рухнула кровля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News. На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина. Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок. По данным телеканала, стрельба произошла в церкви. Представители религиозного сообщества […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину – МВД / 7 января
- Терапевт рассказал, как россияне смогут провериться на новый коронавирус / 30 января
- Елизавета II сделала официальное заявление в связи с «отставкой» принца Гарри и Меган Маркл / 13 января
- NYT — пострадавшие всё-таки есть — при авиаударе Ирана 50 американских солдат получили черепно-мозговые травмы / 29 января
- Guardian — времени всё меньше — почти миллион европейцев до сих пор не получили статус «постоянно проживающих» в Великобритании / 17 января
- Генассамблея ООН утвердила украинскую резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму, РФ голосовала против / 18 декабря
- В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае / 27 января
- Зеленский собрался лишить Севастополь «специального статуса» / 18 декабря