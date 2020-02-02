Британские учёные выявили у диких обезьян склонность к эгоизму

В результате проведённого исследования британским учёным удалось выявить, что живущие в дикой природе обезьяны склонны к эгоизму. При этом такая черта как альтруизм, или готовность жертвовать ради других собственными интересами, присуща исключительно человеку.

В ходе исследования учёные наблюдали и анализировали поведение диких приматов. Животных разделили попарно и временно расселили в специальные клетки, оборудованные кормушками с орехами и рычагами, открывающими или закрывающими их. Суть эксперимента сводилась к тому, что обезьяны не могли без посторонней помощи получить пищу, так как рычаг управления находился в противоположной стороне от ёмкости с кормом.

В результате оказалось, что обезьяны оставались безучастными к проблемам сородичей даже после того, как осознавали принцип действия механизма и необходимость предоставить помощь. То есть, приматам присущ эгоизм, если они понимают, что в определённой ситуации их собственная выгода приравнивается к нулю.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 2 февраля израильские истребители и военные вертолеты нанесли серию ударов по целям ХАМАС в секторе Газа. В течение прошедших суток боевики из движения ХАМАС запускали минометные снаряды, а также одну ракету. Кроме того, из сектора Газа на территорию Израиля запускались воздушные шары с прикрепленной к ним взрывчаткой. Пресс-служба израильской армии отметила, что удары, нанесенные по […]