Мнение: Чехарда с полетами в Китай…

Песков рассказал, что по поручению Путина самолеты Воздушно-космических сил России займутся эвакуацией россиян из Китая. Минобороны уже заявило, что для выполнения приказа главкома будут использованы пять самолетов с военными медиками на борту.
Но одновременно «Аэрофлота» не отменяет рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Это попахивает маразмом. Получается, что «Аэрофлот» будет завозить в Китай россиян, а самолеты ВСК – вывозить? Или «Аэрофлот» намерен вывозить из России китайцев? Невольно возникаете вопрос, почему их не могут вывезти самолеты ВКС России?
А вот еще одна совсем идиотская ситуация. Россия отказала в технической посадке в Москве самолету А-310 Бундесвера, с почти 130 немецкими гражданами на борту, летевшему из китайского Уханя. Пришлось немецкому самолету дотянуть до Хельсинки. И уже оттуда лететь во Франкфурт-на-Майне…
С распространение китайского короновируса маразма в стране становится еще больше?
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Источник: Ирек Муртазин
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