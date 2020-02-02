Мнение: Чехарда с полетами в Китай…

Мнение: Чехарда с полетами в Китай…

02.02.2020, 1:55, Разное

Песков рассказал, что по поручению Путина самолеты Воздушно-космических сил России займутся эвакуацией россиян из Китая. Минобороны уже заявило, что для выполнения приказа главкома будут использованы пять самолетов с военными медиками на борту.

Но одновременно «Аэрофлота» не отменяет рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Это попахивает маразмом. Получается, что «Аэрофлот» будет завозить в Китай россиян, а самолеты ВСК – вывозить? Или «Аэрофлот» намерен вывозить из России китайцев? Невольно возникаете вопрос, почему их не могут вывезти самолеты ВКС России?

А вот еще одна совсем идиотская ситуация. Россия отказала в технической посадке в Москве самолету А-310 Бундесвера, с почти 130 немецкими гражданами на борту, летевшему из китайского Уханя. Пришлось немецкому самолету дотянуть до Хельсинки. И уже оттуда лететь во Франкфурт-на-Майне…

С распространение китайского короновируса маразма в стране становится еще больше?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News. На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина. Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок. По данным телеканала, стрельба произошла в церкви. Представители религиозного сообщества […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика