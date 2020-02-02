“Пропала собака, на вид 100–150 кубов газа“. В соцсетях высмеяли идею нардепа от «Слуги народа» продавать животных для оплаты коммуналки

Предложение народного депутата продавать собак для оплаты коммуналки поводом для фотожаб и шуток в соцсетях. «ГОРДОН» собрал некоторые из них.
Posted by Oleksandr Babak on Laupäev, 1. veebruar 2020
Депутат СН Брагарь вривається в інформаційний простір
Posted by Anton Hodza on Laupäev, 1. veebruar 2020
Иван Васильевич осторожно интересуется курсом элитной собаки к гривне
Posted by Marusya Vasilieva on Laupäev, 1. veebruar 2020
Коротко про новасті.
Posted by Гусь on Laupäev, 1. veebruar 2020
МУЛЬТИМЕДИА
Posted by Алексей Голобуцкий on Laupäev, 1. veebruar 2020
Депутат Брагар від фракції "Слуга народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити комунальні…
Posted by Vitalii Chepynoga on Laupäev, 1. veebruar 2020
Posted by Алексей Голобуцкий on Laupäev, 1. veebruar 2020
Новая платежка в январе:Газ — 1.5 собакиОтопление — 4.5 котаКанализация — 8 хомяков
Posted by Alex Drone on Laupäev, 1. veebruar 2020
Posted by Олександр Бабак on Laupäev, 1. veebruar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 1 февраля в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) после похорон произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает NBC News. На месте происшествия были объявлены мертвыми 15-летний мальчик и один взрослый мужчина. Ранения также получили женщина и несовершеннолетний ребенок. По данным телеканала, стрельба произошла в церкви. Представители религиозного сообщества […]
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