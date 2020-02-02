“Пропала собака, на вид 100–150 кубов газа“. В соцсетях высмеяли идею нардепа от «Слуги народа» продавать животных для оплаты коммуналки

“Пропала собака, на вид 100–150 кубов газа“. В соцсетях высмеяли идею нардепа от «Слуги народа» продавать животных для оплаты коммуналки

02.02.2020, 1:54, Новости дня

Предложение народного депутата продавать собак для оплаты коммуналки поводом для фотожаб и шуток в соцсетях. «ГОРДОН» собрал некоторые из них.

Posted by Oleksandr Babak on Laupäev, 1. veebruar 2020

Депутат СН Брагарь вривається в інформаційний простір

Posted by Anton Hodza on Laupäev, 1. veebruar 2020

Иван Васильевич осторожно интересуется курсом элитной собаки к гривне

Posted by Marusya Vasilieva on Laupäev, 1. veebruar 2020

Коротко про новасті.

Posted by Гусь on Laupäev, 1. veebruar 2020

МУЛЬТИМЕДИА

Posted by Алексей Голобуцкий on Laupäev, 1. veebruar 2020

Депутат Брагар від фракції "Слуга народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити комунальні…

Posted by Vitalii Chepynoga on Laupäev, 1. veebruar 2020

Posted by Алексей Голобуцкий on Laupäev, 1. veebruar 2020

Новая платежка в январе:Газ — 1.5 собакиОтопление — 4.5 котаКанализация — 8 хомяков

Posted by Alex Drone on Laupäev, 1. veebruar 2020

Posted by Олександр Бабак on Laupäev, 1. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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