“Пропала собака, на вид 100–150 кубов газа“. В соцсетях высмеяли идею нардепа от «Слуги народа» продавать животных для оплаты коммуналки

Предложение народного депутата продавать собак для оплаты коммуналки поводом для фотожаб и шуток в соцсетях. «ГОРДОН» собрал некоторые из них.

Депутат СН Брагарь вривається в інформаційний простір Posted by Anton Hodza on Laupäev, 1. veebruar 2020

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Депутат Брагар від фракції "Слуга народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити комунальні… Posted by Vitalii Chepynoga on Laupäev, 1. veebruar 2020

Новая платежка в январе:Газ — 1.5 собакиОтопление — 4.5 котаКанализация — 8 хомяков Posted by Alex Drone on Laupäev, 1. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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