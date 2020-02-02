«Как бы тяжело не было». Маркарова пообещала финансирование потребностей Украины

В 2020 году все потребности Украины будут профинансированы. Об этом 1 февраля заявила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, комментируя невыполнения плана поступлений в государственный бюджет в январе.
«Все необходимые расходы проведены. Тщательный анализ, выводы и меры принимаются. Как и в 2019 году, когда многие ошибочно предполагали 50/100/150 миллиардные «дыры», которые в результате слаженной работы власти и не прогнозировались, и не случились, и в 2020 году мы, как бы тяжело не было, ответственно отреагируем на все новые вызовы и обеспечим нормальное финансирование потребностей страны», – написала она.
По словам министра, «бюджетный процесс 2021-2023 полностью начат».
#Бюджет2020Підсумки першого місяця. Коротко: — недовиконання розпису 13.8 млрд в більшій мірі відповідно до…
Posted by Oksana Markarova on Laupäev, 1. veebruar 2020
1 февраля Минфин сообщил, что поступления в общий фонд госбюджета Украины составили в январе 42,6 млрд грн при расчетных 56,4 млрд грн.
Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В 2020 году все потребности Украины будут профинансированы. Об этом 1 февраля заявила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, комментируя невыполнения плана поступлений в государственный бюджет в январе. «Все необходимые расходы проведены. Тщательный анализ, выводы и меры принимаются. Как и в 2019 году, когда многие ошибочно предполагали 50/100/150 миллиардные «дыры», которые в результате слаженной работы […]
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