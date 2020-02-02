В кафе в Новосибирске обрушилась кровля, под завалами могут находиться люди

В кафе в Новосибирске обрушилась кровля, под завалами могут находиться люди

02.02.2020, 1:30, Новости дня

В Новосибирске в кафе обрушилась кровля раздевалки. Под завалами могут находиться люди. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ.

Как уточняется, кафе расположено по адресу бульвар Молодежи, дом 36. Площадь обрушения составила порядка 240 квадратных метров. В результате ЧП пострадали пять человек, эвакуировались около 200 человек.

Ранее в СМИ сообщалось, что из-под завалов извлекли одного погибшего и трех пострадавших. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По словам очевидцев, под завалами здания могут находиться до 10 человек.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники оперативных служб, сообщает агентство "Интерфакс". Ведется разбор завалов. Причиной обрушения кровли здания мог стать неубранный снег.

Источник: Вести



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Последнее: В Новосибирске в кафе обрушилась кровля раздевалки. Под завалами могут находиться люди. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ. Как уточняется, кафе расположено по адресу бульвар Молодежи, дом 36. Площадь обрушения составила порядка 240 квадратных метров. В результате ЧП пострадали пять человек, эвакуировались около 200 человек. Ранее в СМИ сообщалось, что из-под завалов извлекли […]

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