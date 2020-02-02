При пожаре на западе Москвы были спасены пять человек

На западе Москвы из горящей квартиры были спасены пять человек, в том числе двое детей. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ столицы.
Как уточняется, сообщение о возгорании по адресу улица Веерная, дом №20 поступило на пульт в 23:34 в субботу, 1 февраля. Квартира, в которой начался пожар, расположена на 19 этаже. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
В процессе проведения разведки и тушения возгорания с 19 и 20 этажей были спасены пять человек, в том числе двое детей.
В 00:06 пожар был ликвидирован, сообщает РИА Новости.
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