Обрушение кровли в кафе в Новосибирске: один человек погиб, пятеро пострадали

В результате обрушения кровли раздевалки в кафе в Новосибирске один человек погиб, еще пять пострадали. Такие данные СМИ сообщил информированный источник.
Согласно другим данным, четырех пострадавших доставили в Центральную клиническую больницу. Пострадавшие – две женщины и двое мужчин. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает агентство "Интерфакс.
Представили пресс-службы МЧС РФ подтвердили: состояние одного из пострадавших – тяжелое, еще три человека получили легкие травмы.
Ранее СМИ сообщали, что после обрушения кровли раздевалки в кафе в Новосибирске из-под завалов извлекли тело девушки и трех живых людей. По словам очевидцев, под завалами могут находится до 10 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется разбор завалов. По предварительным данным, причиной обрушения кровли мог стать неубранный снег.
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Последнее: В Новосибирске в кафе обрушилась кровля раздевалки. Под завалами могут находиться люди. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС РФ. Как уточняется, кафе расположено по адресу бульвар Молодежи, дом 36. Площадь обрушения составила порядка 240 квадратных метров. В результате ЧП пострадали пять человек, эвакуировались около 200 человек. Ранее в СМИ сообщалось, что из-под завалов извлекли […]
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